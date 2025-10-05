Triplé retentissant contre Young Boys et sixième but en cinq matchs: Theo Bair vit un début de saison de rêve avec le Lausanne-Sport. L’attaquant canadien, adoubé par Peter Zeidler, s’impose déjà comme l’arme fatale du club vaudois.

Theo Bair a fait très mal à la défense bernoise ce dimanche. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir marqué en Coupe de Suisse, face à Concordia Bâle (1-4), et en Conference League, contre Breidablik jeudi (3-0), Theo Bair a ouvert son compteur en Super League ce dimanche. Mieux que ça: l'attaquant canadien a inscrit un triplé face à Young Boys (5-0). De quoi déjà porter son total de buts à six en cinq rencontres sous le maillot lausannois.

Alors forcément, lorsque Peter Zeidler voit son numéro neuf s'approcher lentement de la zone mixte, après avoir passé de longues minutes à répondre aux diffuseurs, il se retire, préférant laisser la lumière. «Je suis très fier de lui. Pas seulement du footballeur, mais aussi de la personne. C’est un plaisir, un honneur de l’avoir à Lausanne. On veut l’aider à progresser, à participer à la Coupe du monde dans son pays», répète le technicien allemand avant de céder sa place devant les micros.

Un premier triplé en carrière

Place donc au triple buteur, prêt à revenir sur l'exploit du Lausanne-Sport face à Young Boys (5-0). «Toute l'équipe travaille dur et est très concentrée. On savait que c'était un match très important aujourd'hui. La victoire en Conference League nous a donné de la confiance», avance-t-il, tout heureux d'avoir pu inscrire le premier triplé de sa carrière.

«En académie, oui, ça arrivait souvent, mais là, c'est la première fois. Et c’était magnifique de le faire devant nos supporters, à la maison. C’est un match qu’on n’oublie pas de sitôt. Et puis mes parents étaient là aussi, donc ça fait du bien de le faire devant eux», se réjouit-il, lui qui confiait à Blick que sa famille a joué un très grand rôle dans sa carrière.

Theo Bair a faim de buts

Ceux qui ont eu la chance d'assister à la rencontre face à Breidablik, puis contre Young Boys, ont forcément eu un sentiment de «déjà vu» sur l'ouverture du score. En effet, comme face aux Islandais, Gabriel Sigua, pourtant en très bonne position face au gardien adverse, a préféré offrir le ballon à un coéquipier: Gaoussou Diakité jeudi, puis Theo Bair dimanche. De quoi se poser une question: le Géorgien tire-t-il au moins à l'entraînement? «Oui, parfois, rigole l'attaquant canadien. Mais il préfère faire des passes. C’est un vrai joueur d’équipe. Je vais lui dire qu’il faut qu’il commence à tirer.»

Sauf dans un cas bien précis. «Sauf quand il est face au but avec moi», sourit le numéro neuf lausannois, qui espère naturellement encore ajouter des buts à son compteur. Les supporters lausannois, tout comme Peter Zeidler, n'en demandent pas moins.