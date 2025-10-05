Lausanne conclut sa semaine de rêve en humiliant Young Boys

Quelle semaine pour le Lausanne-Sport! Après avoir remporté jeudi le premier match de Conference League de son histoire, le club vaudois a conclu sa semaine en humiliant Young Boys à la Tuilière (5-0).

Theo Bair a inscrit un triplé face à YB ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Lausanne-Sport reste perché sur son nuage. Après avoir terrassé Breidablik jeudi pour leur premier match en Conference League (3-0), Peter Zeidler et ses joueurs n'ont laissé aucune chance à Young Boys, vainqueur lui à Bucarest en Europa League, devant un public une nouvelle fois venu nombreux à la Tuilière (7141 spectateurs). Celui-ci a notamment eu l'occasion de scander à trois reprises le nom de son nouvel attaquant, Theo Bair, auteur d'un triplé qui le rapproche encore un peu plus de la Coupe du monde 2026.

Première mi-temps parfaite du LS

Pourtant, l'histoire aurait pu être tout autre. Après 20 secondes de jeu, Sékou Fofana offrait à YB et Sergio Cordova l'occasion d'aller affronter Karlo Letica. Mais l'attaquant vénézuélien, bien gêné par le retour de Kevin Mouanga, se manquait et permettait au portier croate de s'interposer facilement. Un tournant dans cette rencontre puisque le LS menait de deux buts 12 minutes plus tard.

Deux réalisations, à l'extrême limite du hors-jeu, signées Theo Bair. L'international canadien était dans un premier temps servi par Gabriel Sigua (6e), très altruiste, dans une action qui rappelle le but de Gaoussou Diakite face à Breidablik jeudi. Sur le deuxième, c'est Sékou Fofana qui envoyait dans la profondeur son numéro 9 qui effaçait très aisément Loris Benito avant de tromper Marvin Keller (12e).

Triplé de Theo Bair

La suite de la première mi-temps restait clairement à l'avantage des Lausannois. Ces derniers butaient toutefois sur le dernier rempart bernois pour inscrire le troisième but. L'on espérait alors pour eux qu'ils ne regretteraient pas cela en deuxième période. Mais celle-ci démarrait de la meilleure des manières puisque Theo Bair - encore lu! - marquait le troisième d'une belle frappe de l'extérieur de la surface de réparation (47e).

La messe était ainsi dite. Et ce malgré le triple changement réalisé par Giorgio Contini à l'heure de jeu. Le coach bernois, ancien du LS, réalisait d'ailleurs déjà un changement à la 25e minute, puis à la pause. Mais rien ne changeait pour autant et les Bernois terminaient la rencontre en ayant cadré un seul tir (Christian Fassnacht, 85e). La faute à un LS bien positionné sans ballon et très inspiré avec, à l'image du superbe quatrième but inscrit par Gaoussou Diakite (74e). Nathan Butler-Oyedeji aggravait encore la marque dans la foulée pour donner au score l'aspect d'une véritable correction (78e).

De quoi fêter comme il se doit la deuxième victoire de la saison en championnat après six matches sans victoire (4 défaites). Mais aussi la 250e de Peter Zeidler sur un banc en Super League. Et dire que YB est (était?) sa bête noire avec 17 défaites en 27 rencontres (4 victoires) avant ce dimanche...