Didier Tholot, le changement qui a tout changé

Mené 3-1 à dix minutes de la fin et avec un homme de moins sur le terrain, le FC Sion est revenu de nulle part à Lucerne pour rentrer avec un point. Une inspiration de Didier Tholot a tout changé. Décryptage en compagnie du coach valaisan.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les supporters du FC Sion présents à Lucerne ce samedi ne s'y sont pas trompés, eux qui ont chanté le nom de leur entraîneur après la rencontre. Didier Tholot est un technicien plus que respecté en Valais et il a prouvé, une fois de plus, que sa popularité n'était pas uniquement dûe à sa sympathie, mais aussi à ses qualités de tacticien. Sa décision de faire entrer Winsley Boteli et Liam Chipperfield à la 78e, dans la foulée de l'expulsion de Théo Bouchlarhem et alors que Sion était mené 3-1, a été la bonne. Les deux hommes ont en effet marqué les deux buts qui ont permis au club valaisan de repartir avec un point ce samedi, juste avant la trêve internationale.

«Ça m'était égal que l'on reparte battus 3-1 ou 4-1»

«Parfois, les choix sont payants...», a souri Didier Tholot, toujours aussi réticent à se mettre en avant. A-t-il hésité à faire sortir un défenseur (Kreshnik Hajrizi), alors que son équipe s'est retrouvée à dix? La réponse est non. «Ça m'était égal que l'on reparte battus 3-1, 4-1 ou pire. On était bien dans le jeu. Il y avait un petit espoir. Il fallait le tenter.»

Une large défaite aurait cependant fait entrer le FC Sion dans l'hiver, puisque les Valaisans restaient sur une défaite face à Servette et un match nul contre Lausanne. Mais ces dix dernières minutes changent tout et inversent totalement la dynamique et la lecture de ce nouveau match nul. «Ce point est très important pour le groupe», a admis Didier Tholot. «A 3-1, on aurait pu couler, mais on ne l'a pas fait. Surtout, être revenus comme ça prouve la valeur de cet effectif, de ceux qui commencent comme de ceux qui finissent.» L'un des cinq entrants, Donat Rrudhani, a d'ailleurs déposé le corner du 3-2 sur la tête de Winsley Boteli.

«On aurait même pu repartir avec autre chose»

Sion a donc joué son va-tout dans les dix dernières minutes, terminant la partie en 3-4-2, avec Ilyas Chouaref et Winsley Boteli en pointe. «On a changé plusieurs fois de système, mais là, c'était vraiment pour jouer la dernière carte», sourit Didier Tholot, qui estime même que son FC Sion aurait pu gagner ce samedi. Non pas dans les arrêts de jeu, mais bien en négociant mieux la première période. «Vu les buts qu'on encaisse, on aurait pu repartir avec autre chose, oui...», grince le coach, lequel a vu son équipe être menée 2-0 après 23 minutes sans être ridicule pour autant.

Une expulsion de Theo Bouchlarhem trop sévère?

«On ne débute pas bien, c'est un fait, mais sur la première mi-temps, on a la possession et une certaine maîtrise du jeu, ainsi que quelques situations. On revient bien en début de deuxième mi-temps, mais derrière, on est encore punis sur un ballon en profondeur. On se retrouve menés 3-1 et il y a cette expulsion...» Celle-ci semble extrêmement sévère, car Théo Bouchlarhem semble vraiment ne pas avoir vu Pius Dorn avant de lui retomber dessus. «Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter, je n'ai pas revu l'action», dit Didier Tholot. Assis à côté de lui, Mario Frick peste pour le penalty du 2-1 signé Benjamin Kololli, qu'il trouve injustifié. «On aurait pu avoir un penalty en première période. Au final, ça s'équilibre», contre Didier Tholot.

Un point dédié à Jules, supporter valaisan de 17 ans

Avant de reprendre le chemin du Valais et d'envoyer toute son équipe en congé pour le début de la semaine, le coach valaisan a eu une pensée pour un jeune supporter du FC Sion, accidenté à moto. «Notre hôtel était à Nottwil et on en a profité pour aller rendre visite à Jules au centre de paraplégie. Il a 17 ans, il est supporter du FC Sion et on lui dédie cette fin de match. Il lui faudra de la force.»



