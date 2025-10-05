Le Lausanne-Sport a signé un succès majuscule face aux Young Boys (5-0) à la Tuilière. Une soirée parfaite pour Peter Zeidler, fier d’avoir enfin dompté son éternelle bête noire lors de son 250e match en Super League.

Peter Zeidler a vu son équipe largement dominer sa «bête noire» ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Quelle prestation! Dimanche, dans son stade de la Tuilière, le Lausanne-Sport n'a laissé aucune chance à Young Boys (5-0). «C’était vraiment spectaculaire. Incroyable même», sourit Peter Zeidler, qui ne manque pas de rapidement rappeler l'identité de son adversaire du jour. «Ce n’était pas Montreux, Vevey ou Lutry. C’était Young Boys, et on les a battus.»

Le coach allemand peut trouver dans ce large succès plusieurs motifs de satisfaction. À commencer par les trois points. Le Lausanne-Sport attendait depuis six rencontres de remporter un match de Super League. Brillant les jeudis, les Vaudois avaient toutes les peines du monde à confirmer le week-end. «On a juste eu une situation sur laquelle on n’a pas joué vers l’avant avec Fofana à la première minute. Mais après, on a bien joué dans tous les domaines du football: récupération du ballon, pressing bien exécuté, jeu vers l’avant… Ils ont tous été exemplaires. J’ai dit à l’équipe tout à l’heure que je ne suis pas seulement fier, je suis très, très fier.»

Cinquième victoire en carrière contre YB

Le tout lors de son 250e match sur un banc en Super League. Naturellement, l'un des plus réussis de sa carrière d'entraîneur. «Tout a fonctionné: le pressing, le contre-pressing, les ballons en profondeur, les combinaisons, ... Ils jouaient avec deux avant-centres, mais je crois que sur vingt duels, on en a gagné vingt et un», sourit encore Peter Zeidler, pour qui cette victoire revêt encore une autre particularité.

Young Boys est tout simplement sa «bête noire». Lors des 27 rencontres précédant celle de ce dimanche, l'ancien coach de Sion et Saint-Gall en avait perdu 17! «Oui, et leurs supporters ne m'aiment pas. Mais pour moi, c’était un honneur que ce soit le cas, parce que ça voulait dire qu’on représentait une vraie concurrence avec Saint-Gall. J’étais fier de ça», réagit l'Allemand, qui avoue ne pas avoir été tranquille avant le quatrième but ce dimanche. «A domicile contre eux, on a souvent fait 2-2, 3-3, 4-4. Avec Saint-Gall ou Sion, j’ai dû affronter YB vingt fois et je n'ai remporté que quatre victoires. Aujourd’hui, je peux en ajouter une.»

Jamie Roche de retour à Lucerne

Seul regret pour Peter Zeidler ce dimanche: ne disposer des joueurs décisifs, comme Gaoussou Diakite et Gabriel Sigua, que sous la forme de prêts, sans option d'achat. «On le forme pour Bâle», rit, jaune, l'entraîneur du LS, lequel est satisfait de voir que son groupe progresse. «Il y a deux facteurs pour progresser: l’âge – à vingt ans, on progresse automatiquement – et les bons entraînements, qui accélèrent encore ça. On l’a vu avec Custodio. Ce n’est pas son poste, mais il progresse aussi.»

De quoi permettre au LS de voir l'avenir avec confiance. Ce d'autant plus que la pause internationale permettra aux corps de se régénérer. Mais aussi à Jamie Roche, absent depuis le déplacement à Lugano mi-septembre, de retrouver le groupe. «Il sera là à Lucerne», prévient Peter Zeidler. «J’espère que la période compliquée est derrière nous. On ne gagnera pas tous les matchs, mais c’était difficile, à Sion, sans nos milieux: Diakite, Soppy, Roche et Beloko.» Ce dernier a d'ailleurs été très bon face à YB pour sa première titularisation depuis le mois de mai. «Il jouait sur une jambe», rigole encore le coach allemand, qui voit là un dernier motif de satisfaction ce dimanche.