Tobias Wedermann

La recherche d'un nouvel entraîneur bat son plein au FC Bâle. Ce depuis, au plus tard, le licenciement de Stephan Lichtsteiner, survenu mercredi 9 septembre dernier. En attendant, Luigi Nocentini, entraîneur adjoint de longue date, assure l'intérim. Samedi dernier, son prédécesseur a surpris ce dernier et son équipe pendant un entraînement.

Stephan Lichtsteiner surprend son vestiaire

Selon les informations de Blick, Stephan Lichtsteiner a fait irruption en plein milieu du dernier entraînement avant le match face à Lucerne, sans aucun accord ou préavis. L'ex-entraîneur aurait voulu faire ses adieux aux joueurs, trois jours après son licenciement et se trouvait justement dans les environs, selon des sources proches du club bâlois. Les joueurs comme Luigi Nocentini auraient été visiblement surpris, voire quelque peu irrités, par cette initiative inattendue.

C'était la deuxième fois en l'espace de quelques jours que Stephan Lichtsteiner provoquait une vive agitation au sein du FC Bâle. Le mercredi matin précédent, celui qui était encore en poste s'était présenté devant l'équipe et avait annoncé dans les vestiaires qu'il s'attendait à être licencié avant la trêve internationale. Quelques heures plus tard, il a été remercié par les dirigeants. À ce jour, personne ne souhaite confirmer ni démentir ce discours prononcé dans le vestiaire. Le défenseur central Flavius Daniliuc a confirmé qu'une grande confusion avait régné parmi les joueurs, après la victoire contre Lucerne.