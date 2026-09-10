Sion voyage pour rester dans le bon wagon

Le FC Sion a quitté le Valais pour un périple de plusieurs jours entre Saint-Gall et Zurich. Un voyage destiné à éviter la fatigue et à faire le plein de points avant la trêve.

Bastien Feller Journaliste Blick

La dernière ligne droite avant la pause internationale de septembre-octobre est lancée. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le FC Sion a pris la décision de quitter ses bases pour aborder cette séquence. Didier Tholot, son staff et ses joueurs ont ainsi quitté le centre d'entraînement de Riddes ce vendredi après-midi, direction Saint-Gall, où ils affronteront les Brodeurs samedi en fin de journée (18h).

Ils dormiront ensuite sur place, avant de se rapprocher de Zurich et du Letzigrund, théâtre du prochain affrontement avec Grasshopper. «C'est un choix qu’on a tous validé, explique Didier Tholot lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Cela nous épargne la fatigue du retour en car de Saint-Gall, trois jours avant d'aller à Zurich affronter GC. Ce n'est pas la même chose que de simplement rentrer de Lausanne.»

Trois matches pour rester dans le rythme

Le groupe, qui affrontera encore le FC Zurich samedi prochain à Tourbillon, aura ainsi l'occasion de resserrer des liens déjà très solides depuis le début de la saison. «On pourra récupérer et discuter ensemble. Cela peut être intéressant sur trois ou quatre jours. Le groupe vit bien quand il est ensemble», motive encore le technicien français, qui ne prendra forcément pas la route uniquement pour entretenir les liens.

Le FC Sion traversera la Suisse avec l'espoir de rentrer ensuite en Valais avec six points supplémentaires dans ses bagages. De quoi rester dans le haut du tableau avant une pause internationale de trois semaines. «C'est important de prendre des points avant la trêve. Cela rend le vestiaire de bonne humeur quand il voit le tableau», sourit Jan Kronig.

Le classement, Didier Tholot ne veut pas encore en parler, même s'il pourrait voir son équipe se rapprocher encore un peu plus du sommet ce week-end. «C’est encore trop tôt pour en parler. On veut simplement continuer à être réguliers et cela veut dire gagner», appuie Didier Tholot, qui retrouvera le stade saint-gallois avec un très bon souvenir en tête. Ce printemps, son équipe s'y était imposée 3-0. «On avait marqué au bon moment, se souvient-il. Il faudra résister à la pression. Le jeu de Saint-Gall est très énergivore, avec un duel à un contre un partout sur le terrain. Il faudra être prêt au combat. Mais si on est mobiles et justes techniquement, on peut les embêter. Ils n’aiment pas trop les petits intervalles. À nous de jouer avec le cœur et la tête.»

«J’ai une idée en tête»

Mais sans Fodé Sylla, lequel a été expulsé dimanche face à Thoune, coupable de deux fautes en première période. De quoi forcer Didier Tholot à revenir à son système à deux attaquants? «Le système, ce sont les joueurs qui l’animent. Il y aura un autre profil à sa place. On est en réflexion. J’ai une idée en tête, on va voir si elle fonctionne aujourd’hui (ndlr: vendredi, lors du dernier entraînement)», souffle Didier Tholot, qui ne s'inquiète pas outre mesure de l'absence de son milieu de terrain français.

Il faut dire que le Bordelais a su bâtir quelque chose de solide à Sion depuis son retour en 2023. «Quand tu as une identité de jeu, quel que soit le système, l'identité reste la même. Seule la singularité du joueur fait la différence.» Nouvelle preuve samedi à Saint-Gall?