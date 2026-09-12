Sion, le coup de pied qui fait mal

Le FC Sion a vaincu sa bête noire, mais reste miné par les coups de pied arrêtés. Didier Tholot et Jan Kronig cherchent des solutions à cette fragilité avant leur déplacement à Saint-Gall.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Quand t’es coach, tu as toujours des équipes qui ne te réussissent pas. Thoune en faisait partie. Bâle et YB aussi. C’est quelque chose qui est intéressant», fait remarquer Didier Tholot vendredi en conférence de presse, soulagé d’avoir inversé la tendance face aux Oberlandais (3-2).

Sion reste désormais sur deux victoires consécutives face à un adversaire qui ne lui avait pas du tout réussi depuis le retour du technicien français sur son banc. En sept matches, les Valaisans avaient subi six défaites. «J’ai toujours en tête ce premier match face à Thoune en Challenge League, où on mène 2-0 à quinze minutes de la fin, avant d’encaisser aux 75e, 78e et 91e minutes et de perdre le match, se souvient-il. Quand t’es compétiteur, tu dois t’arrêter à ça. Tu veux être capable de gagner et de trouver les leviers qui te permettent d’aller chercher cette victoire.»

63% des buts encaissés sur coups de pied arrêtés

Si le staff du FC Sion a su trouver la solution pour rompre le signe indien thounois, il doit maintenant s’attaquer à un autre défi, bien plus handicapant. En effet, s’ils ont battu la formation de Gian-Luca Privitelli à Tourbillon, les Sédunois ont à nouveau montré leur fragilité dans la gestion des coups de pied arrêtés défensifs en encaissant leurs deux buts sur un coup franc excentré et une touche.

Cela tombe bien: une semaine complète d’entraînement a justement suivi ce succès dominical. «On a pu discuter pour tenter de trouver les meilleures solutions sur ce point-là, souffle Didier Tholot, qui ajoute avoir eu recours à la vidéo. Il y a notamment eu une séance sur les coups de pied arrêtés. Il faut qu’on s’améliore. Ce sont des choses qui s’accumulent, mais il n’y a pas un point précis qui pose problème. Le projet de jeu du FC Sion est celui d’un groupe et d’un club, pas forcément celui d’un entraîneur. À nous, donc, de discuter pour essayer d’amener tout le monde à être plus vigilant sur ces phases-là.»

«Il faut que tout le monde soit appliqué et réveillé»

L’origine de cette faiblesse reste toutefois un mystère. Meilleure défense du championnat la saison dernière, le FC Sion n’a pas changé son approche dans les duels en un contre un et Didier Tholot balaie l’idée d’un changement tactique majeur. «Sur les corners, on défend de manière mixte et, sur les coups francs excentrés, en zone. Après, il y a plein de petites choses qui peuvent être modifiées. Est-ce qu’on défend en plus grand nombre? Avec moins de joueurs, au risque de se mettre en danger? Plus bas? Toutes ces questions ont été étudiées. Mais cela ne doit pas devenir une psychose. C’est quelque chose qu’on doit améliorer, car cela représente un pourcentage très élevé des buts encaissés.»

Également présent en conférence de presse vendredi, le défenseur central Jan Kronig ne possède pas davantage de réponse définitive, mais avance tout de même une piste. «Les coups de pied arrêtés, dans le foot, se jouent avec la grinta. Il faut vouloir gagner son duel. Si tout le monde le fait, il n’y a pas de but derrière», encourage-t-il. Alors, manque-t-il quelqu’un pour le rappeler sur le terrain? «C’est la responsabilité du gardien et des leaders. Des joueurs qui évoluent dans l’axe, comme Ali (ndlr: Kabacalman, milieu de terrain et capitaine), et moi aussi. C’est vrai. Un corner est toujours une occasion de but et il faut que tout le monde soit appliqué et réveillé.»