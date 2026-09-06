Où va le Servette FC? Les Grenat se sont inclinés 2-0 face à un FC Saint-Gall tout sauf génial ce dimanche au Stade de Genève. Les voilà derniers de Super League après six journées! Et ils risquent fort de perdre Timothé Cognat pour longtemps.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La défaite du Servette FC ce dimanche face à Saint-Gall (0-2) a été symbolisée par deux défaillances individuelles: celle de Steve Rouiller sur le premier but et celle de Marco Burch sur le second. Comment être solide lorsque chaque défenseur central se rend coupable d'un but adverse? «Je ne vais pas les pointer du doigt. Steve et Marco sont deux super défenseurs, avec des mentalités exemplaires. Ils ont été tous deux excellents à Lugano jeudi. Et aujourd'hui aussi, même s'ils ont été battus sur un but.» Soit. Mais le fait est que les deux hommes forts du SFC ont failli ce dimanche. Et qu'ils n'ont pas été les seuls.

Une attaque hors du coup

Servette doit se reconstruire une animation offensive, ce qui ne se fait pas en quelques jours, mais, même individuellement, le constat est inquiétant. Seul Mathis Lambourde a surnagé offensivement, lui qui a cherché à percuter et à amener du danger, sans toujours réussir. Et sinon? Miroslav Stevanovic transparent, comme lors des derniers matches. Tiemoko Ouattara pas dans le coup, contrairement à jeudi à Lugano. Et Kingstone Mutandwa a été très volontaire, mais hors du coup. Le bilan est faible.

«Une entorse à la cheville, à minima»

Ce Servette FC manque cruellement de créativité, et en aura encore moins dans les semaines à venir, puisque Timothé Cognat est sorti blessé juste avant la pause. Le meneur de jeu souffre «a minima d'une très grosse entorse de la cheville», a déjà dévoilé Jocelyn Gourvennec.

Le constat d'ensemble est catastrophique pour Servette ce dimanche, d'autant que cette défaite indiscutable fait suite à celle de Lugano jeudi (1-0 dans les arrêts de jeu), mais aussi au piteux match nul face à Lucerne à onze contre dix pendant septante minutes. Affirmer que Servette avance au ralenti tient de l'euphémisme, puisque les ambitieux Genevois occupent seuls la dernière place après six matches.

Trois matches sur synthétique en six jours!

Le SFC s'attaque désormais à trois matches sur synthétique en six jours avant la grande trêve internationale: à Lausanne dimanche, à Thoune mercredi et à Berne samedi! Un enchaînement tout de même assez particulier, il faut bien le dire. Et pas l'idéal pour se relancer.