Noé Sow peut-il prendre la place de Kreshnik Hajrizi?

Bastien Feller Journaliste Blick

«Je sais qu’il est difficile de défendre sur ces ballons qui reviennent fort devant le but. Il y a beaucoup de monde dans la surface et, lorsque le ballon revient, tu peux parfois oublier le joueur que tu as au marquage. J’ai donc essayé de rester dans l’action. Au final, cela m’a réussi, donc tant mieux», souriait Noé Sow dimanche, après la victoire du FC Sion face à Thoune (3-2), au cours de laquelle il a inscrit son deuxième but sous les couleurs valaisannes.

«Cela fait toujours plaisir de marquer, même si ce n’est pas mon objectif premier lorsque je commence un match», ajoutait-il timidement. Au-delà de son but et des trois points arrachés dans le temps additionnel, le défenseur central français pouvait surtout se réjouir de sa prestation, sans doute sa plus aboutie depuis le début de la saison. Et, plus largement, de sa montée en puissance.

Sow a repoussé la concurrence

Ses premières prestations, trop irrégulières, avaient néanmoins entretenu la question du recrutement d’un nouveau défenseur central. L'Italien Lorenzo Villa a finalement débarqué à la fin du mois de juillet, mais n’a toujours pas foulé une pelouse de Super League. Son état de forme à son arrivée à Sion explique en partie cette attente. La progression du numéro cinq, de plus en plus à l’aise dans son rôle de titulaire, même s'il est encore sujet à quelques erreurs, comme à Bâle jeudi dernier sur l'ouverture du score rhénane (1-2), a fait le reste.

Un poste qu’il occupe, il faut le rappeler, en raison de l’absence sur blessure de Kreshnik Hajrizi, lequel a dû être opéré des adducteurs avant le début de la saison. «Le fait d’enchaîner les matches fait du bien», se réjouit Noé Sow, lui qui avait davantage évolué au milieu de terrain qu’en défense centrale la saison dernière.

La charnière formée par Jan Kronig et Kreshnik Hajrizi était alors trop bien huilée pour être dissociée ou remise en question. Et puisque Baltazar était finalement resté à Sion après avoir tenté de forcer un départ au Japon, une autre porte s’était refermée pour Sow au milieu de terrain. Dès le début du mois de novembre et le retour du Brésilien dans le onze de base, le Français avait ainsi dû se contenter de miettes, avec seulement deux titularisations jusqu’à la fin de la saison.

«Très content de le voir monter en puissance»

Cet été, Noé Sow dispose donc d’une belle occasion de renverser la hiérarchie. «Je suis ici pour être titulaire et je me concentre sur mes performances. Si je suis performant, il n’y a aucune raison pour que je sorte de l’équipe. Ensuite, ce sera au coach de faire ses choix», souffle-t-il, affirmant ne pas voir plus loin que le prochain match. Une philosophie qui vaut également pour le retour prochain de Kreshnik Hajrizi.

«Il va bientôt revenir, mais je ne me concentre pas là-dessus. La concurrence entre nous est saine et il n’y a aucun problème. Je me concentre sur ce que je peux maîtriser. Le reste, je ne m’en préoccupe pas», évacue Noé Sow, qui sortait donc d’une belle prestation face à Thoune. Un constat que partageait Jan Kronig. «Je suis très content pour lui, très content de le voir monter en puissance. Aujourd’hui, il a livré un très bon match et il a également marqué», commentait le Valaisan, faisant remarquer que la création d’une nouvelle charnière centrale efficace n'est pas chose aisée. «Dans le football, il faut un peu de temps pour créer des automatismes.»

Quelques minutes plus tard, Didier Tholot saluait lui aussi la performance de son défenseur central. «J’ai trouvé sa prestation très bonne, parce qu’il a apporté quelque chose de plus par rapport aux derniers matches. Il a été beaucoup plus agressif, plus percutant dans ce qu’il a fait et plus juste dans ses sorties. C’est bien, car il n’a pas été épargné et cela montre qu’il a du mental», énumérait-il, affirmant avoir parlé avec Noé Sow samedi.

Nouveau test à Saint-Gall samedi

Le contenu de cette discussion? Un mystère. «Mais je pense que la discussion que nous avons eue hier lui a fait du bien», ajoutait Didier Tholot, qui ne souhaitait pas, lui non plus, voir plus loin que le prochain match. «Pour le moment, le retour de Kreshnik n’est pas d’actualité. J’ai toujours dit qu’il ne fallait pas condamner les joueurs après une mauvaise performance ou quelque chose de plus mitigé.»

En d’autres termes, si Noé Sow poursuit sa progression, il pourra défendre sa place dans le onze valaisan lorsque Kreshnik Hajrizi, qui n'a de loin pas toujours été parfait la saison dernière, sera de retour. Un peu comme l’avait fait Jan Kronig l’été dernier, lui qui n’était initialement pas destiné à être titulaire, mais qui avait su profiter de l’imbroglio autour de Baltazar et de la montée au milieu de terrain de… Noé Sow pour s'imposer.

Ou comme, plus récemment, Marquinhos Cipriano, qui a profité de la méforme de Nias Hefti pour prendre sa place dans le couloir gauche depuis trois rencontres, après n’avoir pratiquement pas joué la saison dernière. D’autant que Didier Tholot aime s’appuyer sur les hommes en forme et performants, indépendamment de leur statut, notamment aux postes défensifs. Noé Sow n’a peut-être pas encore pris la place de son coéquipier, mais il en fait désormais suffisamment pour obliger Didier Tholot à se poser la question. Samedi à Saint-Gall, le Français aura droit à un nouveau test de fiabilité. Mais aussi et surtout à une nouvelle occasion de marquer des points.