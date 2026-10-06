Le Lausanne-Sport s'offre un ancien joueur de Serie A

Le Lausanne-Sport va engager le milieu français Alexis Blin, libre depuis son départ de Palerme. Il doit notamment pallier la longue absence de Koba Koindredi.

Le Lausanne-Sport a trouvé du renfort pour son milieu de terrain. Alexis Blin va s’engager avec le club vaudois jusqu’au terme de la saison, avec deux années supplémentaires en option. Le milieu de terrain français de 30 ans est libre depuis son départ de Palerme, pensionnaire de Serie B, au début du mois de septembre.

Un lien avec Luka Elsner

Alexis Blin connaît par ailleurs très bien Luka Elsner. L’actuel entraîneur du Lausanne-Sport a déjà dirigé le Français à Amiens et l’avait même désigné capitaine. Formé à Toulouse, Alexis Blin a évolué plusieurs saisons en Ligue 1 avec son club formateur puis Amiens, avant de rejoindre l’Italie en 2021. Avec Lecce, il a notamment disputé deux saisons en Serie A, avant de poursuivre sa carrière à Palerme.

L’arrivée d’Alexis Blin permet au Lausanne-Sport de réagir à l’absence de longue durée de Koba Koindredi. Revenu définitivement à la Tuilière cet été, le milieu de terrain de 24 ans a été victime d’une rupture des ligaments croisés durant la trêve internationale. Le club a annoncé une indisponibilité estimée à neuf mois, synonyme de fin de saison.