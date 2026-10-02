Saison terminée pour le Lausannois Koba Koindredi

Un mois après son arrivée au Lausanne-Sport, Koba Koindredi doit déjà mettre un terme à sa saison. Le milieu français a subi une blessure des ligaments croisés.

Blick Sport

La poisse semble collée aux crampons du Lausanne-Sport. Ce vendredi, le club vaudois a dû annoncer une nouvelle blessure d'un de ses joueurs. Après Beyatt Lekoueiry, Tyler Fredricson, Ibrahim Bah Mendes ou Olivier Custodio, c'est au tour de Koba Koindredi de rejoindre l'infirmerie de la Tuilière.

Et tout comme le premier nommé, le milieu français doit déjà mettre un terme à sa saison. Un mois après son retour dans la capitale olympique, il s'est blessé aux ligaments croisés et ne sera donc plus à disposition de l'équipe pour la saison 2026/27, comme l'a annoncé le LS dans un communiqué. En un mois avec le club lausannois, Koba Koindredi avait fait quatre apparitions en Super League. Il était notamment titulaire lors des défaites face à Servette et Lugano.

Un remplaçant est recherché

Selon nos informations, le Lausanne-Sport est à la recherche d'un joueur libre pour le remplacer. Selon les critères du club, celui-ci doit être opérationnel de suite pour rejoindre la Tuilière.

Une nouvelle n'arrivant jamais seule, les Vaudois ont annoncé quelques minutes plus tard la blessure de Theo Bergvall. Le latéral droit a été victime d'un traumatisme à la cheville et sera absent durant huit semaines.

Mal engagé en Super League (dernier avec six points en neuf matches), le LS disputera son prochain match le 11 octobre, avec un déplacement à Saint-Gall.