Après ses propos sur les ultras lors du derby face à Servette, le speaker du Lausanne-Sport ne sera pas au micro contre Lugano dimanche. Patrick Rochat assurera son remplacement.

Blick Sport

«Comme vous le voyez, les ultras sont en grève. Mais les vrais supporters sont là. Alors n’hésitez pas à encourager votre équipe.» Les mots prononcés par le speaker du Lausanne-Sport, Laurent Savoyen, lors de la rencontre face au Servette FC (0-1) dimanche dernier, étaient très mal passés dans les travées de la Tuilière, provoquant les huées de nombreux spectateurs présents.

Avant la venue du FC Lugano ce dimanche à Lausanne, le club a pris une mesure en annonçant le retour de son ancien speaker le temps d’une après-midi. «Patrick Rochat assurera l’animation au micro à l’occasion de la rencontre de ce dimanche face au FC Lugano», explique le service de communication du LS.

Annonce à venir la semaine prochaine

«Dans le contexte des événements survenus lors de la rencontre FC Lausanne-Sport – Servette FC, le speaker concerné ne sera pas au micro ce dimanche. Le club souhaite ainsi permettre à chacun d’aborder cette rencontre dans un climat serein», explique le LS, qui promet davantage d’informations sur le sujet la semaine prochaine.

«Un communiqué officiel sera publié la semaine prochaine afin de revenir plus largement sur les événements liés à LS – SFC, d’apporter les précisions nécessaires et de présenter les mesures prises par le club.»