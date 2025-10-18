En déplacement à Zurich ce dimanche, le FC Sion entame une série de trois matches clés pour ses ambitions de top 6. Didier Tholot espère un bilan positif et des progrès dans la solidité défensive comme dans l’efficacité offensive.

Le FC Sion se rend à nouveau au Letzigrund ce dimanche. Photo: Pius Koller

Bastien Feller

«On a devant nous un bloc de trois rencontres qui peut confirmer nos ambitions. J'espère un bilan positif qui nous permettrait de travailler sur l'action plutôt que la réaction», espère Didier Tholot, qui fait allusion aux déplacements du FC Sion, 6e, à Zurich, pour y affronter Grasshopper, puis Saint-Gall, ainsi qu'à la venue de Thoune entre-temps. En d'autres termes, ces neuf points mis en jeu doivent permettre aux Valaisans de confirmer leur volonté de viser le top six cette saison.

Pour cela, le technicien français et son staff pourront compter sur un groupe pratiquement au complet pour se rendre au Letzigrund (14h). Seul Théo Bouchlarhem, qui a été expulsé face à Lucerne avant la trêve et qui doit purger deux matches de suspension, manquera à l'appel. Benjamin Kololli est, lui, une nouvelle fois incertain. La faute à une gêne persistante au mollet. «Il a souvent été gêné à ce niveau-là durant sa carrière. Ce n'est pas une grosse blessure. Juste un petit souci qu'on doit bien gérer.»

Donat Rrudhani connaîtra-t-il sa première titularisation?

Les supporters valaisans pourraient alors vivre dimanche la première titularisation de Donat Rrudhani. Arrivé en toute fin du mercato, l'international kosovar n'a en effet eu droit qu'à des bouts de matches jusqu'à présent. 45 minutes face à Servette, 22 face à Lausanne et Lucerne. Didier Tholot ne laisse logiquement rien filtrer.

«Il a les sensations. Mais quand tu n'as pas joué depuis 2 mois, plus le temps de la préparation, c’est long. Je suis content de mon potentiel offensif, je peux interchanger. Je sais que je vais avoir de la qualité aussi bien d’un côté que de l’autre», commente-t-il, heureux d'avoir vu plusieurs de ses attaquants être décisifs durant la trêve internationale.

Hajrizi s'impose face à Isak et Gyökeres

Si Winsley Boteli a marqué face à l'Angleterre avec l'équipe de Suisse M20, Liam Chipperfield a fait trembler les filets avec les M21 face aux Îles Féroé avant d'obtenir le penalty du 1-3. «J'ai des joueurs qui ont pas mal joué et qui ont gagné. C'est intéressant pour la confiance», souligne Didier Tholot, qui a également pu voir Kreshnik Hajrizi tenir tête au duo Alexander Isak - Viktor Gyökeres lors de la victoire du Kosovo face à la Suède (0-1). «Il le doit à lui-même, au travail effectué. Quand on prend quelqu’un en manque de temps et qu’il progresse chez nous pour être titulaire en équipe nationale, c’est bien.»

D'ailleurs, le Bordelais n'a pas manqué de rappeler que c'est un signe évident de la progression du club sédunois (Ilyas Chouaref a lui joué deux matches avec Malte). «Ces dernières années, il n’y avait pas beaucoup d'internationaux. Maintenant, ils partent et ils jouent. Cela montre qu’on progresse.»

«On doit apprendre à ne pas prendre les buts qu’on a pris»

Dimanche à Zurich, les Valaisans devront aussi montrer des signes de progression. S'ils ont affiché un état d'esprit remarquable et exemplaire avant la trêve à Lucerne en revenant à 3-3 à dix contre onze, ils ont encaissé des buts qui ont passablement agacé leur entraîneur. «On doit apprendre à ne pas prendre les buts qu’on a pris. On prend un but sur coup de pied arrêté alors qu'on n'est pas en danger. Le deuxième part d'une touche en notre faveur et sur le troisième, il n'y a même pas d'action, juste un long ballon. On doit arrêter de nous mettre en difficulté tout seuls, notamment en nous montrant plus tueurs sur les situations que l'on se procure.»

Rien ne sera malgré tout simple pour le FC Sion. «C'est une équipe qui se trouve troisième sur le classement à domicile. Elle est agressive, elle presse haut, avec de jeunes joueurs et est très à l'aise sur les attaques rapides. Il faudra donc trouver le bon équilibre», analyse Didier Tholot, qui espère une nouvelle fois que son équipe traduira ses bonnes semaines d'entraînement en points sur le terrain. Réponse dimanche.