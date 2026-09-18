Olivier Custodio va manquer au Lausanne-Sport. Le capitaine du club vaudois s'est blessé à la cuisse à l'entraînement et sera éloigné des terrains pendant près d'un mois.

Blick Sport

Le Lausanne-Sport déplore une nouvelle blessure dans son effectif. Et pas des moindres! Le LS perd son capitaine Olivier Custodio pour un mois. Lausanne précise que «le joueur s’est blessé à l’entraînement cette semaine. Les examens médicaux ont révélé une lésion du biceps de la cuisse gauche.»

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Un coup dur pour Luka Elsner et son équipe, qui perdent un leader, ayant pris part à sept matches de championnat et une rencontre de Coupe de Suisse depuis le début de la présente saison. «Le FC Lausanne Sport souhaite à Olivier Custodio un prompt rétablissement et se réjouit de le revoir prochainement sous les couleurs bleu et blanc», termine le club dans son communiqué.