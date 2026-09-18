Blick Sport
Le Lausanne-Sport déplore une nouvelle blessure dans son effectif. Et pas des moindres! Le LS perd son capitaine Olivier Custodio pour un mois. Lausanne précise que «le joueur s’est blessé à l’entraînement cette semaine. Les examens médicaux ont révélé une lésion du biceps de la cuisse gauche.»
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Un coup dur pour Luka Elsner et son équipe, qui perdent un leader, ayant pris part à sept matches de championnat et une rencontre de Coupe de Suisse depuis le début de la présente saison. «Le FC Lausanne Sport souhaite à Olivier Custodio un prompt rétablissement et se réjouit de le revoir prochainement sous les couleurs bleu et blanc», termine le club dans son communiqué.
Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
8
9
18
3
Young Boys
8
12
16
4
FC Bâle
8
2
13
5
Servette FC
8
-1
10
6
FC St-Gall
8
-5
10
7
FC Zurich
8
-6
10
8
FC Lucerne
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zurich
8
-7
8
10
FC Thoune
8
-9
7
11
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Tour final
Tour de relégation