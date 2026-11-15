Alain Kunz

Cette saison, Young Boys a encaissé en moyenne 1,92 but par match. C'est beaucoup trop pour un candidat au titre. Lors des deux derniers matches, la moyenne a encore été nettement plus élevée: 3,5! Un chiffre à peine croyable. Le 3-5 face au FCZ et le 3-2 contre Lucerne étaient précisément les deux matches qu’Edimilson Fernandes a manqués, suspendu.

Un milieu de terrain invisible sans «Edi»

Ce n’est pas un hasard si YB a encaissé nettement plus de buts lors des deux matches sans Edimilson Fernandes. Sans son stabilisateur, le milieu le remplaçant était soit inexistant (contre Zurich), soit fébrile (à Lucerne). «Edimilson est indispensable parce qu’il sait lire le jeu et qu'il lance très bien les attaques», explique Gelson Fernandes, son cousin, lui-même 67 fois international suisse, ancien joueur de Premier League, de Bundesliga, de Ligue 1, de Serie A et du championnat portugais. Aujourd’hui, Gelson Fernandes est vice-directeur des associations membres et responsable de l’Afrique et des Caraïbes à la FIFA, où il occupe un poste important.

Gelson ne veut pas parler de la troisième expulsion d'Edimilson à YB, car elle n'en était pas une. «C'était une blague. Tout le monde l'a vu.» Mais il parle volontiers des deux premières. «Edimilson ne ferait de mal à personne. C'est pourquoi il lui manque souvent la dernière once de détermination, une pointe d'agressivité dans les duels. Il le sait et essaie d'améliorer cet aspect dans son jeu. J'attribue les deux expulsions à de telles tentatives de mieux faire, donc à une certaine surmotivation.» Mais il ne faudrait pas lui en faire le reproche. «Mon Dieu! C'était une expulsion par saison. Ce n'est pas la fin du monde», affirme Gelson. L'important est d'en tirer les leçons.

Pas un leader naturel hors du terrain

C’est le point sur lequel Edimilson doit s’améliorer. L’autre: «Edimilson est très propre techniquement et possède une frappe exceptionnelle. Il doit être plus décisif, conclure plus souvent et se montrer davantage dans la surface. Après tout, il est l’un des leaders de cette équipe sur le terrain.»

De manière générale, Gelson a constaté qu’Edimilson se sentait bien à Berne. «Il aime ce club. Il y est pour la deuxième fois. L’idée d'YB était qu’il revienne en tant que leader. Mais il doit encore trouver sa place dans ce rôle. Sur le terrain, il est en bonne voie. En dehors du terrain, c’est autre chose.» Car Edimilson est de nature très calme. «Même presque trop. Le mot 'introverti' est approprié. Devoir soudain être un leader ne s’apprend pas du jour au lendemain. Car c’est un rôle qu’il n’a jamais dû jouer lors de ses expériences à l’étranger. Cela vaut aussi pour Cédric Zesiger. Mais ce dernier a immédiatement pu assumer ce rôle, car c’est un tout autre type de personne qu’Edi.»

Le Valaisan peut progresser

De manière générale, YB est toutefois sur la bonne voie, estime Gelson. À tel point que les Bernois sont pour lui les principaux candidats au titre. «Lugano aura encore des problèmes avec l'Europe. YB n’y est pas confronté cette fois. Les Bernois vont profiter de ce grand avantage. Car ils ont le meilleur effectif.»

Avec un Edimilson Fernandes qui est indispensable. C’est aussi l’avis de la légende d’YB Martin «Tinu» Weber, le recordman d’YB. «Edimilson apporte clairement de la stabilité à l’équipe. Malheureusement, il y a eu ses emportements. Et aussi quelques absences. On peut donc tirer la conclusion qu’on attendait davantage de lui que ce qu’il a montré jusqu’à présent.» Et c’est aussi ce qui est positif: le Valaisan a encore une marge de progression. Un Edimilson qui commet moins de fautes et serait plus décisif, comme le réclame Gelson, ne pourrait que rendre YB meilleur.