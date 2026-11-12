Ce gardien de Serie A fracasse sa Ferrari au Nürburgring

En bref
- Robert Sánchez a eu un accident au Nürburgring, sans être blessé
- Un témoin a déclaré que le gardien avait percuté la glissière de sécurité à environ 110 km/h
- Après l’accident, Robert Sánchez a ramassé les débris; les témoins ne l’ont reconnu qu’à son nom sur la voiture
Robert Sánchez a échappé au pire. Le gardien espagnol de 28 ans, prêté par Chelsea à Côme cette saison, a été impliqué dans un spectaculaire accident sur le légendaire circuit du Nürburgring. Sa Ferrari 488 Challenge Evo a subi d'importants dégâts. Lui, en revanche, n'a pas été blessé.
Le portier s'était rendu lundi sur le célèbre tracé allemand, où les particuliers peuvent eux aussi prendre la piste moyennant paiement. Mais dans le célèbre virage du Karussell, sa sortie a mal tourné.
«Il est arrivé beaucoup trop vite dans le virage. Je pense qu'il roulait à environ 110 km/h», raconte un témoin au quotidien britannique «The Sun». Selon ce dernier, Sánchez aurait accéléré trop fort avant de percuter de plein fouet la glissière de sécurité. «Toute la partie avant de la voiture était détruite et des débris jonchaient la piste. Le drapeau rouge a immédiatement été brandi.»
Il ramasse lui-même les débris de sa Ferrari
La suite de l'histoire est pour le moins insolite. Après le choc, Sánchez serait sorti de son véhicule comme si de rien n'était. Il se serait même mis à ramasser lui-même les morceaux de sa voiture dispersés sur la piste.
«Il portait des vêtements ordinaires et un casque de course. Il a longtemps refusé de l'enlever, comme s'il voulait cacher son identité», poursuit le témoin. Ce n'est qu'en découvrant son nom sur le véhicule que les personnes présentes ont réalisé qu'il s'agissait du gardien de Chelsea. Ses amis, qui le suivaient sur le circuit, l'ont aidé à ramasser les débris.
La voiture accidentée est une Ferrari 488 Challenge Evo, équipée d'un moteur V8 de 3,9 litres développant près de 700 chevaux. Son prix neuf dépasse les 230'000 francs.
Arrivé à Côme cette saison sous la forme d'un prêt en provenance de Chelsea, Sánchez a disputé cinq rencontres avec le club italien jusqu'ici. Il a encaissé neuf buts lors de ces apparitions.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lazio Rome
11
16
29
2
Inter Milan
11
15
28
3
AS Rome
11
21
27
4
Milan AC
11
10
24
5
Côme 1907
11
8
23
6
Frosinone Calcio
11
9
20
7
Juventus Turin
11
3
18
8
Bologne FC
11
2
17
9
Cagliari Calcio
11
-5
16
10
SSC Naples
11
4
15
11
Torino FC
11
-2
14
12
Atalanta Bergame
11
-3
14
13
Genoa CFC
11
-5
13
14
US Lecce
11
-10
10
15
ACF Fiorentina
11
-8
9
16
Parme Calcio
11
-8
8
17
Sassuolo
11
-13
8
18
AC Monza
11
-8
7
19
Venezia
11
-13
6
20
Udinese Calcio
11
-13
5