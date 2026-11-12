Ce gardien de Serie A fracasse sa Ferrari au Nürburgring

Grosse frayeur pour Robert Sánchez! Le gardien espagnol, prêté cette saison par Chelsea à Côme, a été victime d'un violent accident au volant de sa Ferrari au Nürburgring. Sa voiture de course a été lourdement endommagée, mais le portier de 28 ans s'en est sorti indemne.

En bref Robert Sánchez a eu un accident au Nürburgring, sans être blessé

Un témoin a déclaré que le gardien avait percuté la glissière de sécurité à environ 110 km/h

Après l’accident, Robert Sánchez a ramassé les débris; les témoins ne l’ont reconnu qu’à son nom sur la voiture

Blick Sportdesk

Robert Sánchez a échappé au pire. Le gardien espagnol de 28 ans, prêté par Chelsea à Côme cette saison, a été impliqué dans un spectaculaire accident sur le légendaire circuit du Nürburgring. Sa Ferrari 488 Challenge Evo a subi d'importants dégâts. Lui, en revanche, n'a pas été blessé.

Le portier s'était rendu lundi sur le célèbre tracé allemand, où les particuliers peuvent eux aussi prendre la piste moyennant paiement. Mais dans le célèbre virage du Karussell, sa sortie a mal tourné.

«Il est arrivé beaucoup trop vite dans le virage. Je pense qu'il roulait à environ 110 km/h», raconte un témoin au quotidien britannique «The Sun». Selon ce dernier, Sánchez aurait accéléré trop fort avant de percuter de plein fouet la glissière de sécurité. «Toute la partie avant de la voiture était détruite et des débris jonchaient la piste. Le drapeau rouge a immédiatement été brandi.»

Il ramasse lui-même les débris de sa Ferrari

La suite de l'histoire est pour le moins insolite. Après le choc, Sánchez serait sorti de son véhicule comme si de rien n'était. Il se serait même mis à ramasser lui-même les morceaux de sa voiture dispersés sur la piste.

«Il portait des vêtements ordinaires et un casque de course. Il a longtemps refusé de l'enlever, comme s'il voulait cacher son identité», poursuit le témoin. Ce n'est qu'en découvrant son nom sur le véhicule que les personnes présentes ont réalisé qu'il s'agissait du gardien de Chelsea. Ses amis, qui le suivaient sur le circuit, l'ont aidé à ramasser les débris.

La voiture accidentée est une Ferrari 488 Challenge Evo, équipée d'un moteur V8 de 3,9 litres développant près de 700 chevaux. Son prix neuf dépasse les 230'000 francs.

Arrivé à Côme cette saison sous la forme d'un prêt en provenance de Chelsea, Sánchez a disputé cinq rencontres avec le club italien jusqu'ici. Il a encaissé neuf buts lors de ces apparitions.