Peter Zeidler n'est plus l'entraîneur de GC! L'Allemand a été licencié ce lundi par les Sauterelles. Le nom de son successeur n'est pas encore connu.

Tobias Wedermann

Nouveau licenciement d’un entraîneur en Super League! Peter Zeidler doit quitter son poste au sein du club le plus titré de Zurich, comme l’ont annoncé les Grasshoppers lundi matin. Après deux défaites cuisantes et dix buts encaissés en l’espace d’une semaine, les dirigeants de GC ont décidé de réagir avant la longue trêve internationale.

Pourtant, la situation semblait bien différente il y a encore un peu plus d’une semaine. Grâce à leur victoire 1-0 sur la pelouse du champion en titre, Thoune, les Sauterelles avaient décroché leur deuxième succès en trois matches de championnat. Auparavant, ils avaient battu le FC Saint-Gall 2-0 et obtenu un match nul 2-2 dans le derby zurichois face au FC Zurich. Sept points en trois matches: après un début de saison compliqué, marqué notamment par une défaite 2-5 contre le promu Vaduz, les Grasshoppers semblaient enfin avoir trouvé leur rythme.

Deux défaites cuisantes d’affilée

Mais tout s’est ensuite effondré. Mardi, les Sauterelles ont laissé échapper une avance de 2-1 contre Sion avant de s’incliner 2-5. Quatre jours plus tard à peine, ils ont subi une nouvelle gifle à Lucerne. Après seulement neuf minutes, GC était déjà mené 0-2. Score final: 1-5.

Après neuf journées de Super League, le bilan est amer. GC a encaissé le plus grand nombre de buts du championnat et ne compte que huit points. Les Zurichois se retrouvent ainsi à nouveau dans le bas du classement. Leur efficacité offensive laisse également à désirer. Quant au football prôné par Peter Zeidler – un pressing intense, sans compromis et sans véritable alternative –, il n’a pas porté ses fruits ces derniers jours.

Au contraire: cette forte débauche d’énergie a laissé des traces visibles au sein de l’équipe, sans pour autant se traduire par des résultats.

Arrivé à la tête des Grasshoppers dans l’urgence en mai dernier, avant de les sauver avec succès lors des barrages, Peter Zeidler est donc déjà démis de ses fonctions, quatre mois seulement après sa nomination.

La longue trêve internationale offre désormais aux Zurichois l’occasion de régler rapidement la succession de l’Allemand et de repartir sur de nouvelles bases. Le prochain match de championnat est prévu le 11 octobre, à domicile contre YB.