L'arbitre Désirée Blanco évoque la fin de sa carrière

La Suisse perd son arbitre la plus expérimentée. Désirée Blanco a dirigé, le week-end dernier à Bâle, son dernier match de Super League. En cause: son cœur. La Bernoise de 43 ans vit avec un stimulateur cardiaque et des anomalies ont été décelées lors de son dernier contrôle cardiologique. Elle a donc décidé de mettre un terme à sa carrière.

«Après le coup de sifflet final, j’ai d’abord pensé au match et au fait que nous l’avions parfaitement maîtrisé. On veut toujours réussir au mieux sa dernière rencontre», confie Désirée Blanco, deux jours après son ultime apparition sur un terrain.

«C’est tout ou rien»

Depuis l’annonce de sa retraite, la semaine dernière, son téléphone n’a pas cessé de sonner. «J’ai reçu énormément de messages. Beaucoup de joueurs m’ont écrit, tout comme environ la moitié des entraîneurs de Super League.» Après ses vacances, Désirée Blanco a ressenti pour la première fois des troubles du rythme cardiaque. «J’ai alors moi-même demandé à passer un examen cardiologique. On m’a expliqué que ces troubles étaient liés à l’intensité de mes entraînements. Il m’arrivait de m’entraîner si durement que je ne pouvais plus rien manger durant les trois heures suivantes.»

Pour éviter une opération, l’arbitre a dû réduire l’intensité de ses séances. Pour elle, ce changement a marqué le début de la fin. «Après avoir modifié mon programme, je n’abordais plus les matches de la même manière. Je n’étais plus prête, ni mentalement ni physiquement. J’ai dû me rendre à l’évidence: ce n’était plus possible. Soit je fais les choses correctement, soit je ne les fais pas du tout.» Un stimulateur cardiaque lui avait été implanté en 2020. Son pouls, déjà naturellement bas, avait encore diminué à la suite d’une infection au Covid. Désirée Blanco reconnaît que les malaises survenus sur le terrain à des joueurs comme Christian Eriksen ou, plus récemment, Jamal Musiala ont à chaque fois provoqué quelque chose en elle.

Une «lourde perte» pour l’arbitrage suisse

«Nous ne perdons pas seulement une grande arbitre, mais aussi une figure de proue de l’arbitrage féminin. Elle a connu une carrière fantastique», souligne Sascha Amhof, responsable du secteur de l’arbitrage au sein de l’Association suisse de football. «Nous voulons beaucoup investir dans ce domaine. Il est donc important de pouvoir compter sur des modèles. Désirée en était un. C’est une lourde perte pour nous.»

Qui reprendra désormais le rôle de numéro un de l’arbitrage féminin en Suisse? «On ne remplace pas quelqu’un comme Désirée du jour au lendemain. C’est évident. Un élément me rend toutefois optimiste: à Bâle, elle était accompagnée de deux assistantes et l’assistance vidéo était également assurée par une femme. Nous comptons en outre deux arbitres actives en Challenge League. D’autres officient en 1re Ligue Classic et en Promotion League. Les fondations sont solides et, en comparaison internationale, nous ne sommes pas mal placés.» Sascha Amhof ne veut et ne peut toutefois pas encore désigner celle qui pourrait concrètement succéder à Désirée Blanco. Il estime qu’il est tout simplement trop tôt pour le faire.

L’Euro 2025 à domicile comme sommet

La Bernoise de 43 ans figurait depuis 2012 sur la liste des arbitres internationales de la FIFA. Elle a notamment dirigé des rencontres de Champions League féminine ainsi que la finale de l’Euro M17 en 2018. Mais un événement se détache particulièrement: «Le sommet de ma carrière a été l’Euro féminin 2025 dans mon pays».

Qu’est-ce qui lui manquera le plus dans la vie d’une arbitre? «Pouvoir être stricte sur le terrain», répond en riant l’ancienne internationale suisse, qui compte 13 sélections. «Car, dans la vie privée, je suis complètement différente.» En revanche, «les remarques stupides venues de l’extérieur» ne lui manqueront pas. Désirée Blanco ne regrettera pas non plus une autre facette du métier d’arbitre: endosser le rôle de quatrième officielle.