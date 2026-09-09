Bâle se sépare de son entraîneur Stephan Lichtsteiner

Coup de tonnerre à Bâle! Le FCB annonce s'être séparé avec effet immédiat de son entraîneur Stephan Lichtsteiner!

Lucas Werder

Une semaine chargée avec un seul point en trois matches? Après la défaite 1-3 contre Lugano, c’en est fini pour Stephan Lichtsteiner. Le FC Bâle a annoncé mercredi le licenciement de son entraîneur. «Les évolutions et les améliorations visées ces dernières semaines et ces derniers mois dans la gestion quotidienne et le développement de l’équipe ne s’étant pas concrétisées comme prévu, le club se voit contraint de mettre fin avec effet immédiat à sa collaboration avec l’entraîneur principal Stephan Lichtsteiner», a annoncé le club.

Le bilan de Stephan Lichtsteiner est loin d’être flatteur. Bâle n’a récolté que dix points après sept journées. Bien trop peu au regard des ambitions du club. Lors des confrontations face à YB, Sion et Lugano, que Stephan Lichtsteiner avait à plusieurs reprises qualifiés de «concurrents directs», le FC Bâle n’a pris qu’un seul point. Et ce alors que les Bâlois avaient ouvert le score contre Sion comme contre Lugano.

Il y a déjà deux semaines, Blick rapportait que la direction sportive envisageait un changement d’entraîneur. Le club avait alors réagi dans un communiqué, qualifiant de «journalistiquement discutable et extrêmement honteux» le fait que Blick se sente «contraint de mener une campagne diffamatoire» aussi tôt dans la saison. Quatre matches plus tard seulement, Stephan Lichtsteiner a pourtant perdu son poste.

Et pas uniquement en raison des résultats sportifs. Sa communication a également posé problème. Outre des relations tendues avec plusieurs joueurs clés, différentes sources citées par Blick ont rapporté que Stephan Lichtsteiner n’avait témoigné que peu d’estime envers les nouvelles recrues et avait renoncé aux entretiens individuels. L’entraîneur bâlois a également commis plusieurs gaffes dans ses déclarations publiques.

Moins bien que son prédécesseur Ludovic Magnin

Ces dernières semaines, Stephan Lichtsteiner n’avait d’ailleurs pratiquement plus reçu de soutien de la direction sportive du FC Bâle. Le président du conseil d’administration David Degen et le directeur sportif Valentin Stocker s’étaient tous deux abstenus de soutenir publiquement leur entraîneur. Ce n’est qu’après la défaite 1-3 contre Lugano que Valentin Stocker a déclaré, dans une interview accordée à la télévision suisse, qu’il fallait continuer à faire preuve de patience.

Le mandat de Stephan Lichtsteiner prend donc fin après un peu plus de sept mois seulement. Il aura dirigé le FC Bâle pendant 27 matches au total, pour une moyenne de 1,22 point par match. Sous son prédécesseur Ludovic Magnin, cette moyenne atteignait encore 1,58 point par match.

Après le départ de Stephan Lichtsteiner, c’est son adjoint Luigi Nocentini qui prend provisoirement les rênes.