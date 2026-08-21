Après la lourde défaite en Europa League, le FC Thoune s'apprête à perdre Michael Heule. Le joueur de 25 ans devrait rejoindre Heidenheim pour près de trois millions de francs.

Lucas Werder et Tobias Wedermann

Chez le champion suisse en titre, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Jeudi, le FC Thoune a essuyé une correction 0-7 en Pologne, en barrages de l'Europa league. Et la semaine s'annonce déjà pire: un nouveau pilier de l'équipe championne va quitter l'Oberland bernois.

Michael Heule a sans doute disputé son dernier match sous le maillot thounois face au Lech Poznan. Selon les informations de Blick, le défenseur gauche s'apprête à quitter le champion en titre pour rejoindre le FC Heidenheim, en deuxième division allemande. Le transfert devrait être bouclé dans les prochains jours, pour une indemnité comprise entre 2,5 et 3 millions de francs.

Formé au FC Saint-Gall, Michael Heule est passé par le FC Wil avant de rejoindre Stade Lausanne-Ouchy en Super League. Une relégation plus tard, il enchaîne une excellente saison en Challenge League sous les couleurs romandes, puis débarque à Thoune l'été dernier. Il s'y impose très vite comme titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense.

Son contrat courait pourtant encore deux ans, jusqu'en 2028. Récemment, son nom avait aussi circulé du côté du FC Bâle. Mais en coulisses, tout indiquait qu'il partirait à l'étranger: plusieurs offres étaient sur la table. Avec Heidenheim, Michael Heule va enfin réaliser ce rêve.

Un remplaçant venu d'YB?

Le FC Thoune a déjà une piste pour lui succéder: le Suédois Tom Strannegard est identifié comme remplaçant potentiel sur le flanc gauche. Selon les informations de Blick, le club étudierait aussi la piste d'un prêt pour Olivier Mambwa, jeune talent d'YB.

L'été s'annonce décidément mouvementé du côté de la Stockhorn Arena. Le directeur sportif Dominik Albrecht a démissionné avec effet immédiat, en pleine période de mercato. L'attaquant Christopher Ibayi, lui, a filé au Maroc. S'ajoutent à cela les départs déjà actés d'Ethan Meichtry, d'Elmin Rastoder et de Leonardo Bertone.

Et la liste pourrait encore s'allonger: le jeune milieu de terrain formé au club, Valmir Matoshi, serait sur le point de rejoindre l'Autriche et le Sturm Graz, où un accord aurait déjà été trouvé selon plusieurs médias.