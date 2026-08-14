Voici les adversaires des équipes suisses en Coupe d'Europe

Quatre clubs suisses sont à deux matches de l’Europe. Lugano semble le mieux armé, Saint-Gall a ses chances, tandis que Sion devra réaliser un exploit face à l’Ajax. Tour d'horizon des chances suisses.

Florian Raz

Sion: Ajax Amsterdam (Conference League)

On peut considérer l’adversaire du FC Sion sous deux angles. Soit comme un formidable tirage, puisqu’un club mythique du football mondial va débarquer en Valais. Soit comme un obstacle presque insurmontable sur la route de la phase de ligue.

L’Ajax Amsterdam est le club le plus titré des Pays-Bas avec 36 sacres de champion. Le club a remporté à quatre reprises la Champions League ou la compétition qui l’a précédée. C’est ici qu’est né le «football total», qui a posé les bases du football qui a ensuite conduit l’Espagne au titre de championne du monde.

C’est ici que Johan Cruyff a survolé les terrains avec son légendaire numéro 14. C’est ici aussi qu’ont évolué d’innombrables joueurs fantastiques comme Marco van Basten, Ronald Koeman, Edgar Davids, les frères de Boer, Edwin van der Sar et tant d’autres.

Le dernier titre de champion remonte certes déjà à quatre ans - une éternité pour les supporters de l’Ajax. Mais le début de saison est porteur d’espoir. Dernièrement, les anciens internationaux allemands Julian Brandt (30 ans) et Marc-André ter Stegen (34 ans) ont réussi leurs débuts. Avec l’ailier belge Mika Godts (21 ans), le club possède un joueur dont la valeur marchande est équivalente à celle de l’ensemble de l’effectif du FC Sion (33 millions de francs).

Chances de qualification du FC Sion: 25%.

Saint-Gall: Nordsjaelland (Conference League)

Le dernier adversaire de Saint-Gall avant une éventuelle qualification pour la Conference League vient du Danemark. Le FC Nordsjaelland a autrefois tenté, à l’image de l’actuel FCSG, de se construire comme un club fortement ancré localement. Mais après des années mouvementées, le club appartient désormais au Mansour Group, l’une des plus grandes entreprises d’Égypte.

Outre Nordsjaelland, cette structure comprend le TUT FC en Égypte, le San Diego FC aux États-Unis et la Right to Dream Academy au Ghana. Cette collaboration a permis de réaliser un transfert record cet été. Le milieu de terrain Caleb Yirenkyi (20 ans) avait rejoint le Danemark en provenance de la Dream Academy. Il a été revendu cet été à Coventry City, en Premier League, pour 25 millions de francs.

Sur cette somme, Nordsjaelland a tout de même réinvesti cinq millions dans l’attaquant Alexander Lind et l’ailier Ibrahim Adel.

En championnat danois, Nordsjaelland a terminé à la deuxième place en 2023. Sinon, l’équipe oscille généralement entre la quatrième et la sixième place.

Chances de qualification de Saint-Gall: 50%.

Lugano: Maccabi Tel-Aviv (Conference League)

Le Maccabi a été reversé en barrages de Conference League après son élimination en Europa League, où le CSKA Sofia s’est révélé trop fort. Les Tessinois ne devront toutefois pas sous-estimer leur adversaire. Les Israéliens ont notamment éliminé le Sheriff Tiraspol sur le score cumulé de 6-0 lors d’un tour précédent.

De plus, Lugano présente jusqu’ici un bilan catastrophique contre les équipes israéliennes. En 2017 et en 2022, les Tessinois ont affronté à deux reprises l’Hapoël Beer-Sheva lors de qualifications européennes et ont été éliminés les deux fois.

Sans oublier que le déplacement s’annonce éprouvant. En raison de la situation incertaine en Israël, le Maccabi n’est pas autorisé à disputer son match à domicile à Tel-Aviv. La rencontre aura donc lieu à Batoumi, en Géorgie, sur les rives de la mer Noire. À quelque 2600 kilomètres à vol d’oiseau de Lugano.

Le Maccabi compte dans son effectif un joueur bien connu en Suisse: le défenseur central Mohamed Camara (28 ans), qui a disputé 193 matches avec Young Boys entre 2018 et 2025.

Chances de qualification de Lugano: 75%.

Thoune: Lech Poznań ou Klaksvik (Ligue Europa)

Le dernier adversaire du FC Thoune sur la route de l’Europa League ne sera connu que vendredi soir. La raison: en raison de perturbations météorologiques, le Lech Poznań n’a pu se rendre aux Îles Féroé que jeudi. Le vol en provenance de Pologne a d’abord été dérouté vers Bergen, en Norvège.

Le match retour contre Klaksvik a donc été reporté d’un jour. Les Polonais de Poznań tenteront de défendre leur avantage (1-0) acquis lors du match aller à domicile. Ils ont récemment échoué de façon frustrante lors des qualifications pour la Ligue des champions. Après une victoire 4-1 à l'extérieur contre Aarhus, Poznan s'est incliné à domicile sur le même score et a été éliminé aux tirs au but.

Chances de qualification de Thoune: indéterminées.

Des matches reportés en Super League

Cinq équipes en barrages: cela signifie que, lors de la prochaine journée de Super League, trois des six rencontres seront reportées. Samedi, Thoune-Servette. Et dimanche, Lugano-Saint-Gall et GC-Sion.

Depuis trois ans, les clubs suisses peuvent demander le report de leurs matches de championnat lorsqu’ils disputent les barrages des compétitions européennes. Les quatre clubs ont demandé un tel report.