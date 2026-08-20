Thoune subit une défaite historique en Europa League

Le FC Thoune est entré dans l'histoire du football suisse en subissant une défaite historique (7-0) à Poznan. Le champion de Suisse devra se contenter de la Conference League, où Saint-Gall a perdu et Lugano a gagné.

ATS Agence télégraphique suisse

Thoune devra se contenter de la phase de ligue de Conference League. Le champion de Suisse a été humilié 7-0 sur la pelouse de Lech Poznan jeudi en barrage aller de l'Europa League.

Cette rencontre a très vite tourné au cauchemar pour le FC Thoune, qui a pourtant bénéficié de deux opportunités de débloquer la situation en tout début de match. Le club de l'Oberland bernois a payé au prix fort les errements de sa défense, coupable sur au moins cinq buts polonais.

Lech Poznan a forcé la décision en à peine plus de vingt minutes de jeu. Wälemark a ouvert la marque (10e) en chipant le cuir à un Heule trop attentiste, avant d'inscrire le 3-0 (25e) en profitant du marquage trop laxiste de Bürki. Fehr coupait quant à lui le hors-jeu sur le 2-0, signé Sayyadmanesh (20e).

Le 4-0 est certes tombé au terme d'une superbe combinaison sur coup-franc, conclue par Skrzypczak (31e). Mais le portier thounois Niklas Steffen a là aussi été abandonné par sa défense, comme sur le 5-0 marqué par Murawski à la 45e. Et sur le 6-0 (47e), le tir de Hakans a été dévié par le malheureux Jan Bamert...

Le match retour s'annonce bien compliqué pour Thoune, qui a pensé sauver l'honneur à la 66e avant que la VAR n'annule la réussite de Dursun pour un hors-jeu. La troupe de Gian-Luca Privitelli peut d'ores et déjà planifier une campagne en Conference League, avec une première journée prévue le 15 octobre.

Saint-Gall battu, mais pas abattu

Engagé pour sa part en play-off de la Conference League, le FC St-Gall a également connu la défaite à l'extérieur à l'aller. Mais les Brodeurs se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0) à Farum face à Nordsjälland, préservant ainsi leurs chances avant le match retour. La seule réussite a été l'oeuvre de Rojkjaer à la 13e.

Anto Grgic offre la victoire à Lugano

Lugano, qui jouait à domicile jeudi, a pour sa part connu les joies de la victoire face au Maccabi Tel-Aviv (2-1). Les hommes de Mattia Croci-Torti ont fait la différence sur des réussites de Kevin Behrens (31e, 1-0) et d'Anto Grgic (54e, 2-1, sur penalty). Mais rien n'est fait avant le match retour prévu à Batumi en Géorgie.