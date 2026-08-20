Thoune subit une défaite historique en Europa League

Thoune devra se contenter de la phase de ligue de Conference League. Le champion de Suisse a été humilié 7-0 sur la pelouse de Lech Poznan jeudi en barrage aller de l'Europa League.
Cette rencontre a très vite tourné au cauchemar pour le FC Thoune, qui a pourtant bénéficié de deux opportunités de débloquer la situation en tout début de match. Le club de l'Oberland bernois a payé au prix fort les errements de sa défense, coupable sur au moins cinq buts polonais.
Lech Poznan a forcé la décision en à peine plus de vingt minutes de jeu. Wälemark a ouvert la marque (10e) en chipant le cuir à un Heule trop attentiste, avant d'inscrire le 3-0 (25e) en profitant du marquage trop laxiste de Bürki. Fehr coupait quant à lui le hors-jeu sur le 2-0, signé Sayyadmanesh (20e).
Le 4-0 est certes tombé au terme d'une superbe combinaison sur coup-franc, conclue par Skrzypczak (31e). Mais le portier thounois Niklas Steffen a là aussi été abandonné par sa défense, comme sur le 5-0 marqué par Murawski à la 45e. Et sur le 6-0 (47e), le tir de Hakans a été dévié par le malheureux Jan Bamert...
Le match retour s'annonce bien compliqué pour Thoune, qui a pensé sauver l'honneur à la 66e avant que la VAR n'annule la réussite de Dursun pour un hors-jeu. La troupe de Gian-Luca Privitelli peut d'ores et déjà planifier une campagne en Conference League, avec une première journée prévue le 15 octobre.
Saint-Gall battu, mais pas abattu
Engagé pour sa part en play-off de la Conference League, le FC St-Gall a également connu la défaite à l'extérieur à l'aller. Mais les Brodeurs se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0) à Farum face à Nordsjälland, préservant ainsi leurs chances avant le match retour. La seule réussite a été l'oeuvre de Rojkjaer à la 13e.
Anto Grgic offre la victoire à Lugano
Lugano, qui jouait à domicile jeudi, a pour sa part connu les joies de la victoire face au Maccabi Tel-Aviv (2-1). Les hommes de Mattia Croci-Torti ont fait la différence sur des réussites de Kevin Behrens (31e, 1-0) et d'Anto Grgic (54e, 2-1, sur penalty). Mais rien n'est fait avant le match retour prévu à Batumi en Géorgie.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1