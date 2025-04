Ilyas Chouaref (à droite) a ouvert le score, mais le FC Sion s'est incliné. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Décevant et sifflé par ses supporters face à Yverdon samedi (1-1), le FC Sion se devait de taper du poing sur la table contre Winterthour ce mercredi. Pour l'occasion, Didier Tholot, qui fêtait ce mercredi son 61e anniversaire, remaniait largement son équipe, réalisant cinq changements et titularisant notamment Anton Miranchuk et Ilyas Chouaref.

S'il avait fallu 45 minutes aux Sédunois pour entrer dans leur partie face aux Yverdonnois, ils se montraient rapidement entreprenants et dangereux pour Stefanos Kapino. Le portier grec avait en effet du travail lors de la première période puisqu'il devait s'interposer devant Benjamin Kololli (10e), Anton Miranchuk (20e), Numa Lavanchy (22e) ou encore Ali Kabacalman (23e).

Sion mène à la pause, mais perd un défenseur

Il ne pouvait en revanche rien face à Ilyas Chouaref quelques minutes plus tard puisque celui-ci honorait une merveille de ballon en profondeur d'Anton Miranchuk. Les Sédunois pensaient avoir fait le plus dur, mais ils devaient encore attendre la validation de Luca Cibelli, appelé à revisionner les images à la VAR. Mais celui-ci ne se laissait pas déjuger par les ralentis et s'en tenait, à juste titre, à son premier avis: Ali Kabacalman n'a pas fait faute sur Alexandre Jankewitz sur la récupération de balle valaisanne.

Le FC Sion rentrait ainsi au vestiaire avec un avantage plus que mérité (11 tirs, dont 6 cadrés, à 0), mais avec le malheur d'avoir perdu Kreshnik Hajrizi à la demi-heure de jeu. Alors qu'un attaquant zurichois tentait un retourné acrobatique, le défenseur valaisan repoussait le ballon de la tête et se prenait lui le pied de Christian Gomis en pleine tête. Comme face à Yverdon à la suite de la blessure de Gora Diouf, Noé Sow redescendait d'un cran (à côté de Reto Ziegler cette fois-ci) alors que Théo Berdayes entrait en jeu.

Benjamin Kololli expulsé au retour des vestiaires

Le FC Sion devait ainsi revenir sur le terrain avec l'ambition de rapidement se mettre à l'abri en prouvant qu'il peut parfaitement négocier un match de la première à la dernière minute. C'était toutefois sans compter sur l'expulsion de Benjamin Kololli, lequel recevait un deuxième carton jaune (le premier à la 45e+7 pour un tacle) pour un geste d'anti-jeu plus qu'évitable au moment où Tobias Schättin souhaitait jouer un coup franc à mi-terrain (53e).

Les Valaisans allaient ainsi devoir disputer 40 grosses minutes à dix contre 11. Reste que Winterthour, limité notamment par la qualité technique de ses joueurs, ne profitait pas réellement de cet avantage numérique et avait toutes les peines du monde à se créer la moindre occasion de but. Et ce jusqu'à la 71e et un énorme manqué de Christian Gomis, lequel se jouait de Numa Lavanchy avant de louper le cadre à quatre mètres du but. Partie remise cependant pour les Zurichois qui égalisaient à la 80e sur leur premier tir cadré grâce à Roman Buess.

Sion souffrait encore lors des dernières minutes et finissait par céder sur le deuxième tir cadré zurichois (Christian Gomis à la 94e). La déception peut être grande pour les Valaisans qui avaient le match en main jusqu'à l'expulsion de la 53e.