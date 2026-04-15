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État déplorable
De nouvelles images de l'incendie au Parc Saint-Jacques

L'incendie de vendredi dernier au Parc Saint-Jacques a fait des ravages. Le FC Bâle a publié pour la première fois des photos des locaux inutilisables.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
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Voici à quoi ressemble le vestiaire du FC Bâle après l'incendie.
Photo: FC Basel 1893/Luca Cavegn
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Marco Mäder

Le FC Bâle a publié mercredi de premières images de l'intérieur de locaux du Parc Saint-Jacques. Ce «afin de rendre transparente l'étendue de la destruction», explique le club rhénan.

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Vendredi soir, un incendie s'est déclaré dans les vestiaires du FC Bâle et a entraîné le report du match contre le FC Thoune de samedi. L'incendie dans les vestiaires bâlois a détruit non seulement des maillots et des ballons, mais aussi des centaines de chaussures de football. Les images le montrent: le feu a fait des ravages.

Chaussures parties en fumée

«Je ne sais pas si une personne extérieure peut comprendre ce que représente un tel vestiaire pour nous, les joueurs. C'est comme une deuxième maison, nous y passons parfois sept jours par semaine», a déclaré le défenseur Dominik Schmid. Lui-même a perdu environ vingt paires de chaussures de football et cinq paires de chaussures de course dans l'incendie.

La cause de l'incendie n'est toujours pas totalement élucidée, poursuit le FC Bâle. «Les premières investigations des autorités sur place ont eu lieu jusqu'au mardi matin 14 avril 2026. Suite à cela, les scellés officiels ont été levés». Les assurances ainsi que différentes entreprises d'assainissement des incendies ont ainsi pu se rendre dans les locaux afin d'établir un premier constat des dégâts.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
32
36
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Bâle
FC Bâle
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
Young Boys
Young Boys
33
5
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zurich
FC Zurich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
33
-25
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
33
-51
19
Barrages de relégation
Relégation
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