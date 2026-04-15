De nouvelles images de l'incendie au Parc Saint-Jacques

L'incendie de vendredi dernier au Parc Saint-Jacques a fait des ravages. Le FC Bâle a publié pour la première fois des photos des locaux inutilisables.

Marco Mäder

Le FC Bâle a publié mercredi de premières images de l'intérieur de locaux du Parc Saint-Jacques. Ce «afin de rendre transparente l'étendue de la destruction», explique le club rhénan.

Vendredi soir, un incendie s'est déclaré dans les vestiaires du FC Bâle et a entraîné le report du match contre le FC Thoune de samedi. L'incendie dans les vestiaires bâlois a détruit non seulement des maillots et des ballons, mais aussi des centaines de chaussures de football. Les images le montrent: le feu a fait des ravages.

Chaussures parties en fumée

«Je ne sais pas si une personne extérieure peut comprendre ce que représente un tel vestiaire pour nous, les joueurs. C'est comme une deuxième maison, nous y passons parfois sept jours par semaine», a déclaré le défenseur Dominik Schmid. Lui-même a perdu environ vingt paires de chaussures de football et cinq paires de chaussures de course dans l'incendie.

La cause de l'incendie n'est toujours pas totalement élucidée, poursuit le FC Bâle. «Les premières investigations des autorités sur place ont eu lieu jusqu'au mardi matin 14 avril 2026. Suite à cela, les scellés officiels ont été levés». Les assurances ainsi que différentes entreprises d'assainissement des incendies ont ainsi pu se rendre dans les locaux afin d'établir un premier constat des dégâts.