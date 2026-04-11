Un incendie s'est déclaré vendredi soir dans les vestiaires du FC Bâle au Parc Saint-Jacques. Blick répond aux principales questions sur l'incident. Le départ de feu pourrait avoir lieu dans le sauna.

Lucas Werder et Simon Strimer

Le feu s'est déclaré vendredi dans les vestiaires du Parc Saint-Jacques de Bâle. Voici ce que Blick a appris concernant cet incident, qui a fait énormément de dégâts matérlels, mais fort heureusement aucun blessé.

Que s'est-il passé exactement?

Vendredi, peu après 21h15, un feu a éclaté dans les vestiaires du FC Bâle, contraignant au report du match de Super League prévu samedi à Thoune. Dans un communiqué, le Département de la justice et de la sécurité de Bâle-Ville indique que les pompiers professionnels et volontaires ont été mobilisés pour une intervention d’envergure au stade. Selon la «Basellandschaftliche Zeitung», l’incendie a été repéré par deux employés qui s’entraînaient dans la salle de fitness du club.

Quelle est la cause de l'incendie?

D’après les informations de Blick, le feu serait parti de l’espace sauna. Les vestiaires ont été entièrement bouclés par les autorités et ne peuvent pas encore être inspectés en détail. À ce stade, la piste criminelle n’est pas privilégiée. Situés au premier sous-sol du stade, ces locaux sont accessibles uniquement via plusieurs accès sécurisés et sont strictement réservés aux joueurs, au staff et à la direction sportive.

Des personnes ont-elles été blessées?

Non. Le club évoque en revanche des dégâts matériels considérables. L’incendie, accompagné d’un important dégagement de fumée, a ravagé l’ensemble des installations de l’équipe professionnelle. «Les vestiaires, les locaux de matériel ainsi que l’équipement des joueurs et du staff ont été touchés. Les bureaux des entraîneurs et du manager, les espaces de physiothérapie, ainsi que les douches et installations sanitaires ont également été endommagés», précise le FC Bâle.

Qu'est-ce qui a été détruit?

Selon Blick, ce sont moins les flammes que la suie, hautement toxique, qui a provoqué l’essentiel des dégâts. Chaussures, maillots, matériel d’entraînement, équipements médicaux et dispositifs techniques: tout ou presque est inutilisable.

Pourquoi le match à Thoune ne peut-il pas avoir lieu ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le problème ne concerne pas les maillots. Pour un match de Super League, il faut en général trois jeux de maillots et deux shorts par joueur, soit une soixantaine de pièces — un besoin qui aurait pu être comblé par les stocks du fanshop.

Alors, quel est le problème?

Le principal obstacle concerne les chaussures. Les joueurs les conservent dans leur vestiaire et il était impossible d’en fournir de nouvelles à chacun en quelques heures. De plus, en compétition, les joueurs privilégient des chaussures déjà portées et adaptées. À cela s’ajoute la perte du matériel médical et technique, également indispensable à la tenue d’un match. Et ce matériel ne se remplace pas en quelques heures.

Comment le FC Thoune a-t-il réagi?

«Nous avons été informés ce matin par la SFL, qui a accepté la demande de report du FC Bâle. Nous avons pris connaissance de cette décision», a répondu le FC Thoune. En raison de l'annulation, le club de l'Oberland bernois effectuera une séance d'entraînement samedi.

Un match contre un autre adversaire aurait-il pu avoir lieu?

Oui. Pour de nombreux matches à l'extérieur, l'équipe part déjà la veille du match et passe la nuit à l'hôtel. Lors de voyages lointains, comme par exemple à Genève ou en Valais, tout le matériel est également déjà emporté.

Que va-t-il se passer maintenant pour le FC Bâle?

Le club a mis une taskforce en place. Samedi matin, celle-ci a discuté des prochains jours lors d'une grande réunion d'urgence. Apparemment, tout a été mis en œuvre pour que le match du soir puisse avoir lieu, mais en vain. Selon les informations de Blick, l'entraînement devrait reprendre lundi. D'ici là, l'équipement d'entraînement doit être remplacé. Certains joueurs ont déjà pu se procurer de nouvelles chaussures dans des magasins de sport dans le courant de la journée de samedi.

Quand le match contre Thoune sera-t-il rejoué?

La SFL a fixé la nouvelle date: le match entre Thoune et Bâle aura lieu le samedi 18 avril à 20h30. Juste après la demi-finale de Coupe de Suisse entre le SLO et GC.

Le FC Bâle pourra-t-il rejouer dans son stade?

Ce n'est pas encore clair. Le prochain match à domicile est prévu pour le 26 avril, lorsque le FC Bâle recevra le FC Sion pour le début du Championship Round. «Actuellement, il me semble difficile que les vestiaires soient à nouveau utilisables d'ici là, même sous une forme réduite. Cela concerne aussi les vestiaires des visiteurs, tout est bloqué et impacté. C'est très, très toxique», déclare le directeur sportif du FC Bâle Daniel Stucki à la SRF. Il estime que les dégâts se chiffrent en millions, sans pouvoir donner de chiffres plus précis.

D'autres personnes sont-elles impactées?

De l'eau a pénétré dans certaines zones du centre commercial adjacent au stade. Des bassins de rétention ont été installés près de Coop et de Fust. Selon un lecteur-reporter de Blick, le centre commercial dégage une odeur nauséabonde.