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Afin de reprendre l'entraînement
Le FC Bâle contraint de demander des ballons à d’autres clubs

Un incendie a ravagé les vestiaires du FC Bâle au Parc Saint-Jacques, laissant des installations impraticables. Le club espère reprendre l'entraînement ce lundi malgré les importants dégâts causés par les fumées toxiques.
Publié: 16:33 heures
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Plus de ballons au FC Bâle: après l’incendie du Joggeli, de nombreux problèmes restent à résoudre.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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Lucas Werder

Près de 48 heures après l’incendie survenu dans les vestiaires du FC Bâle, rien ne laisse apparaître de l’extérieur, au Parc Saint-Jacques, l’ampleur des dégâts. La zone touchée, située au premier sous-sol du stade, reste bouclée par les autorités. Le club devrait pouvoir commencer à évacuer les lieux au plus tôt dans la journée de lundi, une fois les investigations terminées. Samedi déjà, Blick indiquait que le feu s’était déclaré dans l’espace sauna. Une information confirmée par le directeur sportif bâlois, Daniel Stucki, à la SRF.

Si l’incendie ne s’est déclaré que dans une partie du vestiaire, presque l’ensemble des installations a été ravagé par les importantes fumées. Une photo obtenue par Blick montre notamment une étagère à chaussures recouverte de suie toxique, illustrant l’ampleur des dégâts.

Malgré la situation, le FC Bâle entend reprendre l’entraînement dès lundi. Le fanshop situé à proximité du stade s’est ainsi mis au travail dès samedi pour réimprimer du matériel d’entraînement. «Nous n’avions plus rien. Nous avons même dû demander des ballons à d’autres clubs», explique Daniel Stucki.

Un match à domicile contre le FC Sion en danger?

Jusqu’à nouvel ordre, l’équipe première utilisera les installations du centre d’entraînement du FC Bâle. L’équipe dirigée par Stephan Lichtsteiner s’y entraîne à l’occasion, mais les infrastructures sont habituellement réservées à la relève. Comme le précise Daniel Stucki, des bureaux ainsi que des installations de physiothérapie ont été provisoirement mis à disposition des professionnels.

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Le match à l’extérieur contre Thoune, repoussé à samedi prochain, devrait en revanche se dérouler comme prévu. En revanche, le coup d’envoi du Championship Group, le 26 avril à domicile face au FC Sion, reste très incertain. «Dans l’état actuel, cela s’annonce plutôt compliqué», admet Daniel Stucki. La cabine des visiteurs a en effet elle aussi été fortement touchée. Les travaux de nettoyage devraient durer plusieurs semaines, en raison de la présence de suie toxique.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
32
36
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Bâle
FC Bâle
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
Young Boys
Young Boys
33
5
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zurich
FC Zurich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
33
-25
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
33
-51
19
Barrages de relégation
Relégation
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