La trêve hivernale ne durera qu'un mois, mais elle s'annonce très longue du côté d'Yverdon Sport. La faute à une nouvelle prestation globalement décevante des Nord-Vaudois, lesquels n'ont pas semblé être capables de prendre ne serait-ce qu'un point à un FC Sion sûr de son football, mis à part en fin de match. Cette défaite (0-1), la quatrième consécutive en championnat à domicile, fait mal à Alessandro Mangiarratti qui a décidé de pointer du doigt ses joueurs après la rencontre.

«Comme je le dis toujours, je prends la responsabilité de ce qu'il se passe sur le terrain, mais aujourd'hui, quelques fois, je ne le fais pas pour certaines performances de certains joueurs. Je suis déçu de ça», lance-t-il, dépité, en zone mixte. Pourtant, d'après les dire du coach tessinois, rien ne laissait présager un tel manque d'impact et d'envie de la part de plusieurs de ses joueurs. «Je ne sais pas comment on arrive avec aussi peu d'énergie. On fait un bon match à GC où on était dominants. Ensuite, on fait une bonne semaine avec une belle intensité. On se sentait prêts en ayant vu tout cela. Mais au stade, lors des cinq premières minutes, on n'a pas pris un ballon de la tête. Je me demandais ce qu'il se passait.»

«Il faut voir qui a les valeurs pour jouer dans ce club»

Pour le coach yverdonnois, plusieurs de ses éléments doivent se remettre en question et se regarder dans un miroir. «Certains doivent revenir l'année prochaine avec une autre attitude, plus d'humilité. Parfois, j'ai l'impression que chacun regarde pour soi-même parce qu'Yverdon est un petit club dans lequel on vient pour repartir. Mais pour repartir, il faut faire de bonnes performances, respecter le club et les copains. Là, ça me manque», estime-t-il, avant d'en ajouter encore une couche qui semble laisser penser qu'un nouveau coup de balai dans l'effectif pourrait avoir lieu cet hiver.

«Il faut faire son autocritique chaque jour, que tu sois joueur ou entraîneur. Il faut être exigeant envers soi-même. Certains espèrent que cela vienne sans rien faire. Il faut voir qui a les valeurs pour jouer dans ce club.»

Tasar peut-il inverser la tendance offensive?

Si Alessandro Mangiarratti est ciblé depuis de nombreuses semaines par les ultras d'YS, il ne faut pas oublier la qualité du groupe dont il dispose. Notamment sur le plan offensif avec un Mitchy Ntelo dont on attendait plus à Yverdon au même titre que le champion du monde M20 uruguayen Franco Gonzalez. «On n'arrive pas à marquer, c'est la réalité. C'est incroyable cette difficulté. On a perdu 26 buts (ndlr: avec les départs de Kevin Carlos et de Aimen Mahious) par rapport à la saison dernière. J'espère que Varol Tasar retrouvera sa forme après sa longue blessure.»

Derrière, on ne se montre pas très serein non plus, à l'image d'un Mohamed Tijani qui a une nouvelle fois montré ses limites balle au pied face au FC Sion. C'est sur une perte de balle de sa part, plus qu'évitable dans ses 16 mètres, que Théo Berdayes a pu trouver dans l'axe Théo Bouchlarhem qui a pu inscrire le seul but de la rencontre à la 24e. «On ne peut pas prendre un but comme ça», peste l'ancien défenseur central qui estime que pour s'en sortir, Yverdon aura besoin de joueurs qui «prennent le leadership».

Reste que malgré cette série négative de sept matches de championnat sans victoire (plus l'élimination en Coupe face à Lugano), le staff yverdonnois garde confiance pour la suite et parvient à voir du positif. «Quelques joueurs auront un peu plus de facilité après leur phase de découverte et d'apprentissage de ce championnat. Si on pense à l'année dernière, Kevin Carlos a explosé lors du second tour. Il faut travailler.» Autre point positif: l'équipe encaisse bien moins que la saison dernière (38 après 18 journées en 2023 contre 28 actuellement). Cela sera-t-il suffisant pour assurer le maintien? Réponse en mai.