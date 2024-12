Mohamed Tijani ne gardera pas un excellent souvenir de ce dernier match de l'année au Stade municipal. Ilyas Chouaref, lui, s'est fait marquer de près sur cette action... Photo: Urs Lindt/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Sion a bien failli se trouver dans le top 6 à Noël! Sa victoire à Yverdon (1-0), couplée à la défaite du FC Lucerne qui se profilait à Winterthour (victoire 4-3 au final) aurait offert cette position aux Valaisans, qui devront finalement se contenter de passer l'hiver en 7e position. Mais que ce fut dur en fin de match ce samedi dans le Nord vaudois, où Yverdon Sport, bien meilleur en fin de match qu'au début, a poussé les Sédunois dans leurs derniers retranchements au cours d'une fin de match brûlante.

Devant 2600 spectatrices et spectateurs ce samedi, les Valaisans ont largement dominé le début de match, mais ont baissé en intensité au fur et à mesure de la rencontre, arrachant au final les trois points avec un peu de réussite et un grand Timothy Fayulu en fin de match. Yverdon, de son côté, ne passe pas une fin d'année très satisfaisante, loin de là, mais garde au moins Winterthour à distance grâce au FC Lucerne et à ses deux buts dans les arrêts de jeu!

Le match en lui-même? Du côté d'Yverdon Sport, pas de surprise dans la composition. La triple absence de Christian Marques, Dimitrije Kamenovic et Mauro Rodrigues, tous trois suspendus, était compensée par les titularisations de Niklas Gunnarsson et William Le Pogam en défense, tandis que Franco Gonzalez et Hugo Komano étaient invités à enchaîner en attaque.

Baltazar déclare forfait à l'échauffement

Didier Tholot avait lui décidé de se priver d'avant-centre nominal, comme il en a désormais pris l'habitude, en titularisant Ilyas Chouaref en pointe. Liam Chipperfield, en grande forme en ce mois de décembre, était présent en soutien, tout comme Théo Bouchlarhem et Théo Berdayes, dont l'entraîneur du FC Sion apprécie autant le travail défensif que l'allant offensif, sinon plus. La seule surprise, mauvaise pour le coup, était le forfait au dernier moment de Baltazar Costa, remplacé en cours d'échauffement par Jan Kronig, ce qui avait une incidence statistique certaine puisque le Brésilien était l'un des deux seuls joueurs de champ à avoir disputé chaque minute cette saison en Super League. Cette affirmation n'est donc plus vraie et seul Numa Lavanchy reste donc dans la course sur l'entier des joueurs de première division cette saison en Suisse.

Une erreur défensive atroce de Mohamed Tijani

Sion était la meilleure équipe sur le terrain en première période, prenant clairement le jeu à son compte face à un Yverdon Sport comme d'habitude très bien organisé défensivement mais très timide offensivement. Les Valaisans faisaient tourner le ballon sous l'impulsion de leur maître à jouer Ali Kabacalman, mais il a fallu une erreur défensive yverdonnoise, atroce, pour que Sion puisse ouvrir le score: Mohamed Tijani a perdu inutilement le ballon face au pressing d'Ilyas Chouaref, après une relance courte de Paul Bernardoni, et Théo Berdayes a pu servir Théo Bouchlarhem, auteur du 0-1 (24e).

Les ultras valaisans ont cherché à réchauffer l'ambiance ce samedi à Yverdon. Photo: keystone-sda.ch

Yverdon a alors tenté de réagir, se créant quelques opportunités, dont une grosse par Mohamed Tijani, mais le Béninois, pourtant en position idéale, n'a pas pu cadrer sa frappe (45e). Sion menait d'une longueur à la pause, alors que le kop yverdonnois se mettait à chanter son envie de voir Alessandro Mangiarratti démissionner.

Yverdon se montre bien plus pressant en fin de match

La deuxième période débutait par une décision logique, à savoir la sortie de Mohamed Tijani pour Anthony Sauthier côté YS, tandis que le FC Sion restait dans la même configuration. La première grosse occasion était pour Ilyas Chouaref (48e), d'un tir à ras le poteau, la deuxième pour Boris Cespedes, avec un coup-franc sur la barre, pas loin de la lucarne (54e). Sion se faisait une nouvelle grande frayeur à la 74e, sur un corner pour YS, avec un double sauvetage valaisan sur la ligne, notamment face à Niklas Gunnarsson. Le FC Sion se mettait alors clairement à peiner et ne faisait plus que défendre face à un Yverdon Sport soudain bien plus entreprenant.

L'arrêt décisif de Timothy Fayulu dans les arrêts de jeu

Alors que le kop yverdonnois venait de sortir un message très explicite («Papa Noël, un nouveau coach s'il te plaît»), Timothy Fayulu réalisait un arrêt magnifique juste devant les ultras, face à Anthony Sauthier, au tout début du temps supplémentaire. Un sauvetage qui vaut deux points pour le FC Sion et l'assurance d'un hiver doux en Valais. Même sans le top 6 qui se profilait, à deux minutes près.