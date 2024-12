Cette saison, Zachary Athekame découvre la Super League, mais aussi la Ligue des champions. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Au milieu de cet automne très compliqué tant en championnat que sur la scène européenne, Young Boys peut tout de même se réjouir d'une chose: la progressive éclosion de Zachary Athekame. Le Genevois, arrivé officiellement à Berne l'été dernier en provenance de Neuchâtel Xamax, montre en effet de belles choses sous ses nouvelles couleurs. Et pas uniquement en Super League où il a pris part à 13 rencontres, mais aussi en Ligue des champions.

Le latéral droit a d'ailleurs pu débuter trois des six rencontres de la phase de ligue disputées jusqu'à présent (Aston Villa, Shakhtar Donetsk et Stuttgart), montrant à chaque fois beaucoup de caractère, chose qui manque globalement à l'équipe cette saison. Mais aussi des qualités balle au pied dans son couloir. Au point même de se demander si, à 19 ans, il ne devrait pas être un titulaire indiscutable de l'arrière-garde bernoise. Et ce malgré la concurrence d'un pur produit du club, l'ambitieux Lewin Blum, et de l'expérimenté, mais blessé de longue date, Saidy Janko. «C'est une concurrence saine. On essaye d'être le meilleur sur le terrain et cela se passe bien», assure celui qui n'avait pas été conservé par son club formateur, le Servette FC, à 14 ans.

De la Challenge League à la Ligue des champions

Alors qu'il n'avait jusque-là connu que la Challenge League avec Xamax, ses débuts avec le champion de Suisse en titre ont donc de quoi en surprendre plus d'un. Même le principal intéressé? «Franchement, c'était mon objectif d'avoir le plus autant de jeux possible», sourit-il. «Je m'entraîne dur pour ce genre de moment, pour pouvoir jouer à tous les matches. Je suis très content de mes débuts.»

Si le club évolue à un niveau différent, possède des ambitions bien différentes que Neuchâtel, Zachary Athekame a tout de même pu bénéficier d'éléments facilitant son intégration. À commencer par un groupe dont la plupart des joueurs parlent français, mais aussi un terrain synthétique qui lui rappelle celui de la Maladière. «Je prends de plus en plus mes repères et je m'adapte vraiment bien au groupe. J'espère que cela va continuer comme cela», souffle-t-il.

«Pas la tête à échanger des maillots»

Reste que cette première partie de saison ne restera probablement pas dans les annales pour le club bernois. Elle doit toutefois offrir à l'international suisse M21 un contexte qui peut l'aider à mûrir, à continuer à se développer en se confrontant d'emblée au très haut niveau avec des matches européens à Barcelone ou à Stuttgart. Mais aussi à lui permettre de se créer quelques souvenirs en échangeant son maillot avec l'un ou l'autre de ses adversaires. Même si cela reste compliqué pour lui, notamment en raison des prestations bernoises qui se sont à plusieurs reprises terminées par des claques.

«Je suis quelqu'un qui prend vraiment les résultats très à cœur. Si je prends une claque, je n'ai pas trop la tête à aller demander des maillots», explique-t-il en toute franchise avant de tout de même concéder l'avoir fait à une reprise lors de la présente campagne de LDC. «J'ai échangé mon maillot, après ma première contre Aston Villa, avec Thielmans (ndlr: Youri, milieu offensif belge, auteur d'un but et d'un assist à Berne). C'est un top joueur et il avait fait un super match.»

Un super match, c'est ce que le public bernois attendra de son équipe dimanche lors de la réception du Servette FC au Wankdorf. Une rencontre primordiale pour YB et forcément spéciale pour Athekame. «Ce sera encore un match très important pour nous en Super League. Nous savons que le championnat est l'objectif principal. Nous allons jouer contre une bonne équipe et il faudra tout donner pour bien finir cette année 2024», conclut-il.