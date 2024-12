Une centième heureuse pour Ludovic Magnin. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je sais que des gens vont dire que j'exagère encore, mais bien sûr que cette action en fin de match m'énerve!», assure Ludovic Magnin, toujours aussi exigeant, après la brillante victoire 3-0 de son Lausanne-Sport face à Zurich dimanche. La scène en question? Kevin Mouanga qui perd un ballon bête à vingt secondes de la fin et laisse Jonathan Okita s'en aller défier Karlo Letica. Heureusement pour la série d'invincibilité de Karlo Letica à la Tuilière, qui dure depuis le 22 septembre (!), le gardien croate a eu le bon réflexe face à l'attaquant du FC Zurich. Ludovic Magnin a donc débriefé cette action avec le défenseur central venu d'Annecy et lui a fait part de son mécontentement. «Il a bien sûr pleinement conscience d'avoir fait une erreur, je n'avais pas besoin de le lui indiquer. Je lui ai dit qu'il avait fait un super match, mais qu'il aurait tout pu gâcher avec cette erreur. On doit tous être concentrés et irréprochables du début à la fin», a rappelé Ludovic Magnin, qui avait bien plus de motifs de satisfaction que de mécontentement ce dimanche.

Une différence de traitement médiatique avec Servette

«On a fait une grosse performance cet après-midi je pense qu'on a dominé, contrôlé le match du début à la fin. Enfin, presque jusqu'à la fin... L'équipe a mûri», s'est réjoui l'entraîneur du LS, qui n'a pas manqué l'occasion de lancer une petite pique au monde des médias. La raison: la différence de traitement entre le Servette FC et le Lausanne-Sport concernant les jours de récupération avant de jouer. «On n'a pas trop thématisé le fait qu'on a eu deux jours de récupération en moins que Zurich avant le match d'aujourd'hui... Quand Servette joue à Lausanne et qu'ils ont deux jours de récupération en moins que nous, il y a le cirque dans tous les journaux. Mais quand c'est Lausanne qui a deux jours en moins, je ne l'ai pas lu beaucoup dans vos médias. C'est marrant, des fois, le foot...», a ironisé l'entraîneur du LS, qui a dirigé son 100e match sur le banc du club vaudois ce dimanche.

«Il faut une direction qui soit derrière toi»

«Les gars m'ont fait un bon cadeau, c'est vrai. Et le club aussi avec cette petite cérémonie avant la rencontre. Ca me fait dire qu'un show comme ça pour 100 matches, c'est le signe que, dans le foot moderne, c'est rare un entraîneur qui fait cent matches! Je ne m'attendais vraiment pas à ça et ça m'a énormément touché. Je remercie aussi le club, car dans les moments difficiles, et c'est inévitable qu'il y en ait quand tu prends une équipe reléguée, que tu remontes et que tu es ambitieux, tout ça en deux ans et demi, il faut une direction qui soit derrière toi et qui te donne cette force, cette énergie positive pour continuer le chemin. Ils ont mis en place quelque chose qui fonctionne au Lausanne-Sport», a-t-il affirmé avec détermination, rendant hommage à une direction trop souvent décriée à ses yeux dans l'opinion publique.

Le vice-président Vincent Steinmann et le président du FC Lausanne-Sport Leen Heemskerk avaient réservé une surprise à leur entraîneur ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Si l'année 2024 est terminée pour ce qui est des matches à la Tuilière, le Lausanne-Sport, en ne perdant pas à Lugano la semaine prochaine, peut s'assurer d'être la meilleure équipe de la saison à domicile après les dix-huit premières journées. Avec 21 points en 9 rencontres, le LS devance Lugano (19 unités en 8 matches). Le calcul est donc facile à faire: en ne perdant pas au Cornaredo, le LS restera en tête de ce classement particulier. Un vrai objectif, même si Lausanne ira au Tessin pour gagner, fidèle à ce que lui demande son entraîneur depuis son arrivée.

«Lausanne-Sport, Coupe d'Europe!»

«Quand l'équipe a le courage de jouer très haut et de ne pas reculer, on est difficiles à jouer. On peut penser que c'est Noël avant l'heure, mais il y a encore une marche, à Lugano, avant de penser à fêter Noël», sourit Ludovic Magnin, qui a entendu, comme tout le monde, les ultras du LS chanter «Lausanne-Sport, Coupe d'Europe» à la fin de la rencontre. Qu'en pense-t-il, d'ailleurs, sachant que le LS est 4e après 17 journées et quart de finaliste de la Coupe de Suisse? «C'est très bien, ils ont le droit de rêver! En début de saison, des gens rigolaient quand on a annoncé notre ambition d'être top 6. Pas tout le monde, mais quand même, il y avait des sceptiques. Et tout d'un coup, on devrait être champions et jouer la Champions League! C'est bien qu'on arrive à les faire rêver les gens, c'est bon de se dire qu'il se passe quelque chsoe au Lausanne-Sport. Mais le vestiaire, le staff et moi-même, on va garder les pieds sur terre, on va bosser. Les comptes, on les fera à la fin. Le chemin est extrêmement long».

Avant de penser à l'Europe, il faudra donc bien négocier ce dernier match au Tessin, puis le mercato, tout aussi dangereux, voire plus. Ludovic Magnin, comme souvent, avait un bon mot à ce sujet. «Ces jours, il y a le marché de Noël en ville. J'espère qu'il n'y aura pas de marché de Noël avec nos joueurs... L'idée, c'est de continuer la saison avec cette équipe», a-t-il clamé avec détermination ce dimanche.

Arrivera-t-il à convaincre Alvyn Sanches que son avenir s'écrit encore au Lausanne-Sport, même si un gros club se présente et pose les millions demandés sur la table? «On se posera la question s'il y a des offres. On a un directeur sportif qui, depuis qu'il est arrivé au club a fait énormément de bien à tout le monde, qui m'a déchargé aussi sur beaucoup de points. Je suis très content qu'il ait ces dossiers à gérer pendant la pause et que je puisse avoir deux semaines tranquille!», sourit Ludovic Magnin, en faisant référence bien sûr à Stéphane Henchoz.