Koba Koindredi et le LS ont livré une excellente prestation ce dimanche à la Tuilière. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Et si le Lausanne-Sport jouait une Coupe d'Europe la saison prochaine? La question n'a plus rien d'utopique, bien au contraire. Noë Dussenne et ses coéquipiers sont désormais quatrièmes de Super League après 17 journées et qualifiés en quarts de finale de la Coupe de Suisse, ce qui leur autorise un printemps de tous les espoirs. Et la façon dont le LS a dominé Zurich, dimanche devant 7038 spectatrices et spectateurs à la Tuilière, en dit long sur la solidité et la constance désormais bien réelles de cette équipe, qui ne prend plus un but à domicile et enchaîne les bonnes performances, tant à la maison qu'à l'extérieur, le fâcheux accroc de Winterthour mis à part.

Ludovic Magnin a été honoré avant le match pour son 100e match en tant qu'entraîneur du LS. Il pose entre le vice-président Vincent Steinmann et le président Leen Heemskerk. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Ludovic Magnin, pour son 100e match en tant qu'entraîneur du LS, a donc eu droit à une prestation très aboutie de ses joueurs, qui l'a sans doute ravi, alors que ses joueurs vont terminer l'année à Lugano dimanche prochain avec la possibilité en cas de victoire (ce qui n'ira bien sûr pas de soi) de revenir à... un point des Tessinois avant la trêve! Qui l'aurait cru au mois d'août, alors que le LS semblait ne pas réussir à faire décoller sa saison?

Confronté aux suspensions de Karim Sow et d'Antoine Bernede, deux titulaires indiscutables, Ludovic Magnin n'était cependant pas l'entraîneur le plus à plaindre ce dimanche puisque son homologue Ricardo Moniz, lui-même suspendu, devait lui se priver de deux de ses meilleurs attaquants, Juan José Perea et Umeh Emmanuel. Il n'en reste pas moins que l'entraîneur du LS devait trouver des solutions et il a opté pour les titularisations de Kevin Mouanga en défense centrale, de Raoul Giger au poste de latéral droit et, surtout, pour celle de Koba Koindredi à mi-terrain. Le Français est donc clairement devant Olivier Custodio dans l'esprit de Ludovic Magnin actuellement et il a prouvé être digne de la confiance de son coach en inscrivant le 1-0 de fort belle manière après quinze minutes.

Le bon pressing d'Alban Ajdini, la finition de Koba Koindredi

Le LS a effectué un très bon pressing dans la moitié de terrain zurichoise et, grâce à l'agressivité d'Alban Ajdini, à la limite de la faute, Koba Koindredi a pu récupérer le ballon à trente mètres, s'avancer un peu et envoyer une frappe très précise à ras de terre pour tromper Yanick Brecher (15e, 1-0). Le Lausanne-Sport était devant, comme souvent sur son terrain synthétique de la Tuilière, où il n'a pas pris un but depuis le 22 septembre et la visite d'Yverdon! La liste des victimes incapables de marquer à Lausanne depuis lors a de l'allure: Winterthour (2-0), GC (3-0), Servette (1-0), Sion (1-0) et, donc, le FC Zurich (3-0)! En première période, d'ailleurs, Antonio Marchesano et ses coéquipiers n'ont rien fait pour s'approcher du but de Karlo Letica, ardemment protégé par sa défense, mais aussi par le Kop Sud dans son dos.

En parlant de public, la Südkurve, bien trop imposante pour le secteur visiteurs de la Tuilière, avait décidé de s'installer en face des ultras lausannois, occupant tout le secteur derrière le but de Yanick Brecher, ce qui avait une certaine allure. Leur équipe, elle, était bien moins fringante durant cette première période lors de laquelle elle ne s'est procurée aucune occasion. Le but d'avance pour le LS était amplement mérité à la pause.

La Südkurve, en force comme toujours... et juste à côté du secteur visiteurs. Photo: keystone-sda.ch

Ludovic Magnin, à juste titre très satisfait de ce qu'il voyait, a attendu la 60e minute, très exactement, pour faire entrer Teddy Okou, l'homme en forme des dernières semaines, et faire sortir Konrad de la Fuente, auteur une nouvelle fois d'une prestation globalement insuffisante, même s'il a tout de même réussi à passer quelques dribbles, contrairement à ce qu'il montre depuis son arrivée. Disons que l'ancien joueur de l'Olympiakos est en progrès, au moins.

Un doublé pour Alban Ajdini

Le LS doublait la mise trois minutes plus tard et s'assurait ainsi déjà des trois points grâce à une belle frappe d'Alban Ajdini, du gauche à vingt mètres (63e, 2-0). Le Genevois, préféré à Kaly Sène en pointe, a effectué le geste juste et une nouvelle fois marqué des points.

La fête n'était cependant pas finie, loin de là, ni pour l'avant-centre du LS ni pour son équipe puisque Raoul Giger s'autorisait un dépassement de fonction bienvenu à la 74e, en percutant dans l'axe et en servant Alvyn Sanches côté gauche. Le centre du joyau lausannois trouvait Alban Ajdini, auteur donc de son deuxième but en dix minutes (3-0), lui qui a donc été impliqué sur les trois premiers buts de son équipe. Le voilà donc à quatre réussites sur ce premier tour en Super League (et une en Coupe). Il pouvait donc sortir à la 78e avec le sentiment du devoir accompli, tout comme Koba Koindredi. Fabricio Oviedo et Olivier Custodio faisaient eux leur apparition.

Alban Ajdini, trois fois décisif ce dimanche! Photo: Pascal Muller/freshfocus

La fin de match n'apportait aucune émotion, ni d'un côté ni de l'autre, mis à part un arrêt décisif et bienvenu de Karlo Letica dans les arrêts de jeu pour préserver son blanchissage, et le public lausannois pouvait fêter son équipe et lui chanter toute son admiration. Oui, il se passe quelque chose de beau en cette fin d'année au Lausanne-Sport! Au point que personne n'a véritablement envie de partir en vacances d'hiver...