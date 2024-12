Comme le LS, Karlo Letica semble avoir trouvé son rythme

Karlo Letica est arrivé au Lausanne-Sport à l'été 2023. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Karlo Letica nous laisse le choix: français, italien ou anglais. Merci à lui de ne pas proposer le croate. Véritable polyglotte, le portier du Lausanne-Sport a appris la langue de Molière en à peine plus d'un an. Impressionnant. Et il n'y a pas que dans cette composante qu'il a fait des progrès. Alors qu'il se rendait régulièrement coupable de l'une ou l'autre erreur amenant un but adverse, le dernier rempart de la Tuilière enchaîne les bonnes performances. Jeudi, lors du huitième de finale de Coupe de Suisse, il a obtenu son sixième blanchissage de la saison.

La bonne nouvelle, surtout, c'est qu'il a ramené uniquement la qualification et non pas un rhume de la glaciale Schützenwiese en ce soir de Coupe. «C'était difficile avec la pluie et le froid, souligne Karlo Letica. Mais tout le monde est heureux au club, cette victoire étant importante pour nous.»

Un succès, un quart de finale et un clean sheet à la clé, autant dire que la soirée du Croate pour son premier match de Coupe cette saison était plus que réussie. Comme tout portier, il apprécie de garder sa cage inviolée. «C'est top pour l'image du gardien, sait-il. Mais ça montre surtout la force de l'équipe dans son modèle défensif, qui implique 11 joueurs. Le blanchissage n'est que la finalité.»

Pas de cadeau à Noë Dussenne

Toujours est-il qu'il s'agit donc de son sixième… sur les huit derniers matches. Cela démontre bien la nouvelle dimension dans lequel est entré le LS défensivement depuis quelques semaines. «Au début, on a eu quelques difficultés – ça ne fonctionnait pas, explique Karlo Letica à ce sujet. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre – tout le monde sait ce qu'il doit faire pour couvrir et protéger notre but.»

Et même si Karlo Letica se troue, il peut compter sur l'un de ses défenseurs. Comme ça a été le cas face à Sion, lorsque Noë Dussenne est revenu miraculeusement sur Ilyas Chouaref pour empêcher l'égalisation. «Non, je ne lui ai pas offert un cadeau, rigole le portier croate. Parfois, c'est aussi à moi de sauver un joueur et c'est normal, ça fait partie de l'effort d'équipe.» Une donnée vraiment importante pour Karlo Letica, qui rappelle encore que la défense comprend 11 joueurs.

Une excellente relation avec Thomas Castella

Tout comme son français, le dernier rempart s'est également amélioré depuis son arrivée à la Tuilière à l'été 2023. Le ressent-il? «Tous les jours, j'essaie de faire des progrès, précise-t-il. Le plus important, ce sont les résultats.»

Et pour continuer à grandir, Karlo Letica peut compter sur un environnement sain. Même s'il a «chipé» la place de Thomas Castella en Coupe, et plus largement le rôle de numéro un du LS, le Croate souligne la «très très bonne relation» qu'il a avec son suppléant fribourgeois. «On a un excellent groupe de gardiens, ajoute le titulaire. On prend du plaisir à l'entraînement et on peut se dire les choses. Je suis vraiment reconnaissant envers Thomas car il me soutient énormément et j'espère qu'il ressent que c'est réciproque.»

Quid de l'équipe nationale?

Bien installé désormais en Suisse, un pays qu'il adore, Karlo Letica voit grand. L'équipe nationale de Croatie est-elle déjà venue toquer à sa porte? «J'ai des contacts avec l'entraîneur des gardiens, révèle-t-il. Actuellement, je suis la quatrième ou cinquième option.»

Un statut qu'il pourrait rapidement changer en cas de départ. «Si je pars dans un championnat plus grand, je pense que je ferais partie du top 3 et que je pourrais intégrer la sélection.» Égoïstement, les supporters du Lausanne-Sport espèrent peut-être que leur ange gardien ne choisisse pas cette option. Ou, pour faire plaisir à tout le monde, qu'il puisse être appelé tout en gardant toujours les cages de la Tuilière.