Ludovic Magnin: «Sur un match, on est capable de battre tout le monde»

Thomas Freiburghaus

Jeudi soir, le Lausanne-Sport a réalisé un match sérieux pour rallier les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Preuve en est avec la titularisation de Karlo Letica dans les cages du LS. Jusqu’ici, c’est Thomas Castella qui avait été titularisé en Coupe de Suisse. «Ça me fait mal au coeur de ne pas mettre Thomas Castella au but aujourd’hui, parce qu’il le mérite», admet son coach Ludovic Magnin. Problème de riche, Karlo Letica le mérite tout autant. «On a pris deux buts sur les sept derniers matches. Donc c’était difficile de changer un gardien qui performe actuellement», continue l’entraîneur vaudois.

Le bon format

La victoire facile 3-0 sur Winti en 1/8e ne vient que valider les décisions de ce dernier. On ne change pas une équipe qui gagne. Et qui a, jeudi, continué de donner satisfaction. «J’ai vu une grande première mi-temps, très aboutie. On a fait un gros pressing, ils ne sont pas sortis. On a été bons dans la défense préventive, même en jouant haut», détaille-t-il pour les férus de tactique.

Avec cette bonne performance, le LS atteint les quarts de finale pour la première fois de l’ère Ludovic Magnin. «La coupe est un objectif très important pour nous. Ça fait des années que Lausanne se fait sortir avant Noël. Maintenant, déjà, on passe Noël. On est en quart de finale», se satisfait-il. Et son LS est capable de tout dans une compétition avec des matches à élimination directe. «Sur un match, on l’a vu, on est capable de battre Bâle, de battre YB, de battre tout le monde», tonne-t-il.

Le nouveau maillot magique

D’autant que l’ancien latéral gauche a une histoire riche avec la Coupe. En tant que joueur, il a remporté la Coupe d’Allemagne, en 2004 avec le Werder Brême. En tant qu’entraîneur, la Coupe de Suisse 2018 avec le FC Zurich. Est-il prêt à la ramener à Lausanne? Le jovial coach du LS part dans un éclat de rire. Avant de déclarer, sur un ton tout aussi rieur: «On verra le tirage, j’espère que Beni Huggel (ndlr: qui tire au sort sur la SRF) va se donner de la peine ce soir.»

Le tirage au sort à peine effectué, on sait que le LS affrontera Bellinzone, actuel septième de Challenge League, en quart de finale. À croire que son ancien coéquipier sous le maillot de la Nati l’a entendu. En bonus, Lausanne pourra compter sur son nouveau maillot, bleu nuit, spécial Coupe de Suisse. En repartant, le coach disait même en rigolant vouloir troquer le vert (avec lequel le LS s'était incliné face à Winti début novembre) avec celui-ci. Et si c'était le nouveau porte-bonheur du LS en Coupe?