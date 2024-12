Le Lausanne-Sport rallie les quarts de finale de la Coupe de Suisse

Alvyn Sanches a encore frappé! Photo: keystone-sda.ch

Thomas Freiburghaus

4 degrés et des précipitations au coup d’envoi. Le Lausanne-Sport parviendrait-il à ralier les quarts de finale de la Coupe de Suisse, par une nuit froide et pluvieuse à Winterthour? La question méritait d’être posée, puisque malgré l’écart en championnat (12 points entre Lausanne, sixième, et Winterthour, onzième), le match s’annonçait indécis.

D’autant plus que les deux équipes commencent à se connaître. Jeudi soir, le LS et Winti s’affrontaient pour la troisième fois en 46 jours. La première rencontre, le 20 octobre dernier, avait vu les Vaudois s’imposer à la Tuilière (2-0). Le 9 novembre, Winterthour avait pris sa revanche à domicile (1-0). Le deuxième affrontement en moins d’un mois dans la bucolique Schützenwiese ferait office de belle.

Un 5 contre 3 cadeau

Pour enfin passer le stade des 1/8e de finale, Ludovic Magnin n’a pas voulu faire de surprise. Même pas de Thomas Castella dans les cages. Seule nouveauté pour ce match de coupe: un troisième maillot superbe, bleu nuit, à col et manches longues.

Dans son nouveau chandail, le LS a commencé timidement. C’est même Winterthour qui s’est procuré les premiers semblants d’occasions. Bajrami a porté le danger sur le but de Letica par trois fois dans les dix premières minutes. Pas la meilleure des entames pour les Vaudois, qui ont dû attendre la 10e pour enfin poser le jeu et se procurer une première frappe cadrée mais trop timide, par Sanches.

À la 17e, c’étaient encore les locaux qui se montraient dangereux. Bajrami obligeait Letica à détourner son coup franc en corner. Il pouvait y avoir danger. Mais c’est le contraire qui s’est produit. Après un double-dégagement de Dussenne, Diabaté a pris toute la défense de Winti vitesse. Ses coéquipiers dans son sillage, le LS s’est présenté à 5 contre 3. L’occasion était trop belle et Bernede, bien servi par Ajdini, a pu inscrire le 1-0 d’une frappe croisée. Lausanne menait au score après vingt minutes.

Le pied gauche magique

Pendant vingt autres, il ne s’est plus passé grand-chose. Surtout du côté zurichois. Les joueurs de Ongjen balbutiaent leur football, perdant de trop nombreux ballons dans leur camp. Côté vaudois, Bernede (35e), puis Sanches (41e) ont mis Kapino à contribution, mais le portier de Winterthour a pu détourner en corner. On se dirigeait vers une fin de mi-temps sans histoire.

Mais à une minute du terme, Bernede a, à nouveau, pris les choses en main. Bien aidé par une défense apathique, il s’est offert un solo fou dans la surface zurichoise. Si celui-ci n’a rien donné, le ballon est revenu dans les pieds de Diabaté, qui a décalé Sanches. Le gamin de Praz-Séchaud au pied gauche magique ne s’est pas fait prier pour offrir deux buts d’avance aux siens, juste avant la mi-temps, d’une frappe enroulée de toute beauté.

Les ultras protagonistes

Winterthour a tenté de réagir, avec les entrées de Diaby et Durrer pour la deuxième période. Accompagnés à leur entrée d’un show pyrotechnique de la mythique Bierkurve, admiré par les gamins de la Sirupkurve. Cela a donné quelques forces à leurs joueurs, qui sont revenus avec de bonnes intentions, même si pas assez tranchantes. Sanches a failli doucher de suite les espoirs zurichois, mais le deuxième buteur a trop croisé sa frappe (48e).

Après une nouvelle période creuse, ce sont encore les ultras qui ont animé la Schützenwiese. Ceux du LS ont envoyé des «Win-ter-thouuur» auxquels leurs amis du FCW ont répondu des «Lausanne-Spooort». L’amitié des deux groupes a eu le mérite de réveiller quelque peu les vrais protagonistes. Frei (54e) et Burkart (64e) ont alerté Letica, mais ont trop centré leur frappe. Entre-temps, Okou s’est emmêlé ses petits pinceaux, oubliant de reprendre une offrande de Diabaté (63e), puis écrasant son tir (66e).

Winterthour aurait pu relancer le match à la 76e. Arnold aurait dû reprendre victorieusement le bon coup franc de Frei. Mais Letica s’est encore interposé. Juste avant que Mouanga ne joue les héros en revenant bien sur Baroan (77e). En n’encaissant pas, Lausanne avait fait le plus dur. Et a failli tripler la mise par Sanches sur corner (79e) et Diabaté (80e). Mais Kapino a fait des miracles, et le dernier Lausannois nommé manqué une montagne.

Première fois

Ce même Diabaté a finalement pu se consoler à la 85e, reprenant, avec réussite cette fois, un centre de De La Fuente. 3-0 Lausanne. La fin de match sera anecdotique, même si Winti aurait pu réduire l'écart sur corner à la 90e.

Ce qui est loin d'être anecdotique, c'est que le LS atteint les quarts de finale pour la première fois sous l'ère Ludovic Magnin. Avec ce nouveau maillot sur les épaules et en maîtrisant une rencontre dans une «cold rainy night» à Winti, les Vaudois peuvent rêver en grand.