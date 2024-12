Blick Sport

Les supporters du LS risquent bien d'avoir trouvé leur cadeau de Noël! Le Lausanne-Sport présente en effet un troisième maillot absolument sublime, qui sera porté par les joueurs pour la première fois jeudi, lors du 8e de Coupe Suisse à Winterthour. Le club vaudois le présente ficiellement of ainsi: «Col polo à bouton, manches longues, ce chandail bleu nuit porte l’histoire du club et de la ville en dévoilant sur son dos, le plan de 1896 de la ville de Lausanne et sur sa face celui de 2024.»

Le club vaudois entend ainsi rappeler son ancrage local, mais aussi historique, liant son évolution à celle de la ville.

«En 1896 déjà, sur les cartes de la ville, la Cathédrale, Rumine, la gare, Saint-François et les autres lieux historiques de Lausanne font son identité. Le Grand-Pont relie Bel-Air à Saint-François en surplombant les entrepôts du Flon. Le Pont Bessières ou le pont Chauderon ne sont eux qu’au stade de projet. La légendaire Ficelle relie déjà Ouchy au centre ville. Les abattoirs sont au Tunnel, le cimetière à la Sallaz, les Bergières sont de vastes cultures et la Pontaise est… une place d’armes! La colline de Montriond s’érige elle au milieu des champs qui s’étendent jusqu’aux plaines de Cour à l’ouest de la ville», rappelle le Lausanne-Sport dans un tour d'horizon très exhaustif.

Photo: DR

Ce maillot très élégant «assume son look rétro», soulignant que l'histoire est un «éternel recommencement». Le précise que «les maillots sont réalisés en polyester. Du tissu à la couture en passant par les différents empiècements et flocages, tout est produit et assemblé dans un rayon de 50 km autour de la région de Bergame et de l’usine Onis, fournisseur du FC Lausanne-Sport».

La maillot sera disponible dès dimanche dans la boutique avant, pendant et après le match contre Zurich, ainsi que sur la boutique en ligne du LS.

Photo: DR