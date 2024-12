1/6 Enrico Maassen, l'entraîneur de Saint-Gall, reste positif. Photo: keystone-sda.ch

Florian Raz

Deux heures après la fin du match, les voilà: trois supporters du FC Saint-Gall se tiennent devant la porte de la salle de presse du Kybunpark et auraient encore «quelques questions» à poser à l'entraîneur local. «Et même des questions un peu plus pointues», comme l'un d'entre eux le crie dans la salle après le 1-1 contre le FC Bâle.

Ils arrivent trop tard avec leur requête. Enrico Maassen a honoré ses obligations médiatiques depuis longtemps. Mais la visite de ces trois fans le montre: le FC Saint-Gall est en crise! Certes, les Brodeurs continuent d'attirer les foules en Suisse orientale. 19'700 personnes se sont déplacées contre le FC Bâle, le stade est à guichets fermés. Mais l'horrible bilan récent des Saint-Gallois ne passe pas inaperçu auprès des supporters.

Sur 15 matches, Saint-Gall n'en a gagné que deux

Depuis leur victoire convaincante 4-1 contre le leader de l'époque, le FC Zurich, fin septembre, les Saint-Gallois n'ont gagné que deux matches sur 15 en trois compétitions. Ils ont été battus six fois. Les seuls adversaires qu'ils ont pu battre durant cette période sont les Nord-Irlandais du Larne FC et les Grasshoppers, derniers de Super League.

Sur les sept derniers matches à domicile, les joueurs de Suisse orientale n'en ont gagné aucun! De quoi donner à réfléchir pour une équipe habituellement intraitable chez elle.

Et puis, bien sûr, il y a aussi l'humiliation de jeudi dernier à Bellinzone, avec la défaite en Coupe de Suisse contre un club de niveau inférieur, lui-même en pleine crise de résultats. Un 1-1 à domicile contre Bâle peut donc interprété comme un pas en avant...

Les louanges sont plus grandes que la colère

Enrico Maassen évoque aussi le fait qu'il est «fâcheux» d'avoir encaissé l'égalisation en supériorité numérique. Mais l'Allemand veut surtout parler du «très bon match» que son équipe a disputé. Il félicite ses joueurs d'avoir «bien défendu» et d'avoir «joué de manière beaucoup plus compacte que dernièrement». Quand on est au fond du trou, il faut se raccrocher à de petites choses.

Et bien sûr, Enrico Maassen a aussi des explications pour les problèmes actuels. Il y a d'abord le manque d'efficacité de l'attaque, où Willem Geubbels, blessé, manque cruellement. Et puis Enrico Maassen fait rapidement le calcul: «Nous avons joué notre trentième match de la saison, les Bâlois leur vingtième».

L'Allemand fait donc de la Conference League la raison principale du creux de son équipe. «C'est un défi de parvenir à la même intensité tous les trois jours», dit-il.

Saint-Gall attend avec impatience la pause hivernale

Ce ne sont probablement pas les phrases que les trois supporters espéraient entendre de la part d'Enrico Maassen dans leur quête de réponses, même si elles contiennent beaucoup de vérité. Le FC Saint-Gall a été submergé par un phénomène appelé double charge, qu'il ne connaissait jusqu'ici pas du tout.

Et ce n'est pas fini! Les Saint-Gallois ont en effet encore trois matches à disputer: à domicile contre le Vitoria Guimarães et Heidenheim, et à l'extérieur contre le FC Zurich. Il y a déjà eu des programmes plus faciles.

Mais Enrico Maassen veut en tirer du positif. «C'est une bonne expérience», dit-il. Et promet: «Elle nous permettra de nous améliorer à l'avenir».