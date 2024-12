Grâce à leur victoire à Yverdon ce samedi, les Valaisans commenceront l'entraînement le 2 janvier au lieu du 30 décembre. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Bien sûr qu'on y pensait, on voulait ces trois jours de vacances en plus! Le premier tour a été long, ça va faire du bien à tout le monde. C'est même mieux qu'une prime de victoire», a assuré Théo Berdayes après la victoire du FC Sion à Yverdon, samedi (1-0). Trois jours de vacances en plus? Tel était le deal passé entre les joueurs valaisans et leur entraîneur. Mais pour avoir droit de recommencer l'entraînement le 2 janvier plutôt que le 30 décembre, les Valaisans devaient gagner leurs trois derniers matches de l'année, face à Winterthour, Young Boys et Yverdon. «Il n'y avait pas d'arrangement possible. C'était neuf points ou rien!», a expliqué Didier Tholot ce samedi. La donne était donc claire pour Ilyas Chouaref (encore une fois excellent ce samedi) et ses coéquipiers au coup d'envoi: seule la victoire leur permettait de passer Nouvel-An en famille loin de leur centre d'entraînement de Riddes.

«Je n'ai pas eu besoin de le leur rappeler avant le match, ni à la mi-temps. Ils avaient tous le contrat bien en tête», a souri l'entraîneur du FC Sion après la partie. «On n'avait pas le droit de passer à côté», a admis Théo Berdayes.

Plus de points d'écart avec la zone dangereuse

«On a fait ce deal parce que Winterthour, YB et Yverdon sont trois équipes qui sont derrière nous et qu'en gagnant, on était assurés de prendre nos distances avec eux. C'est tout ce qui compte. L'objectif du club, c'est le maintien en Super League», insiste Didier Tholot, qui ne veut pas parler d'autre chose. Et ce même si Sion aurait pu passer l'hiver dans le top 6 si Lucerne n'avait pas retourné le match de façon incroyable à Winterthour, passant d'une défaite 3-2 à une victoire 4-3 dans les arrêts de jeu. «Je ne suis pas frustré du tout par ce qui s'est passé à Winterthour. L'important pour nous, c'est qu'il y ait plus de points d'écart entre le bas et nous qu'entre le haut et nous. C'est le cas. Donc on est sur la bonne voie», explique l'entraîneur du FC Sion, dont l'équipe possède désormais 13 points d'avance sur Winterthour, un matelas très confortable.

Un mercato que Didier Tholot espère tranquille

Se voit-il demander tout de même du renfort au mercato? Ce n'est pas la tendance. «Mes trois renforts, ce seront Anton Miranchuk, Kevin Bua et Noé Sow, qui sont trois joueurs importants et qui sont blessés. Et puis, on verra si un ou deux joueurs ne sont pas satisfaits de leur situation et veulent partir, peut-être qu'alors on sera amenés à les remplacer. Mais je ne pense pas que ça va bouger beaucoup.» Comme cet été, Didier Tholot ne sera donc pas un entraîneur qui va coûter cher à son président lors du mercato. «J'espère lui coûter cher autrement», rigole-t-il franchement, en faisant allusion aux primes de victoire, en espérant qu'elles continuent à tomber en nombre au printemps. Avant d'y penser, les joueurs du FC Sion et leur entraîneur ont donc quelques jours de vacances en plus pour bien récupérer de cette première partie de saison riche en émotions.