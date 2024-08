Nicky Beloko est enfin redevenu lui-même

Une renaissance! Nicky Beloko a été brillant face à Sion samedi, ce qui a réjoui son entraîneur Mario Frick, lequel était mécontent de son attitude ces derniers temps. Sa prestation fait du bien au FC Lucerne et pourrait avoir attiré l'attention de Murat Yakin.

1/10 Renversant! Nicky Beloko prend à nouveau du plaisir sur le terrain pour le FC Lucerne.

Simon Strimer

Le FC Lucerne a retrouvé un milieu de terrain incisif! Un joueur qui se bat, qui récupère des ballons, qui lance des contre-attaques - et qui se remet à marquer. Son nom: Nicky Beloko, l'homme du match lors de la victoire 1-0 contre le FC Sion samedi. Les fans ont chanté le nom du Vaudois de 24 ans, lequel a brillé face aux Valaisans. «Dans cette forme là, il m'avait manqué», déclare l'entraîneur de Lucerne Mario Frick, soulagé d'avoir retrouvé le «vrai» Nicky Beloko.

Mario Frick fait l'éloge du puissant Nicky Beloko, mais choisit en même temps des mots durs pour ses compliments: «Certaines choses ne m'avaient pas plu dans son attitude et ce qu'il dégageait. Aujourd'hui, il était l'ancien Nicky Beloko, celui d'il y a deux ans. Quand il joue comme ça, il est irremplaçable pour nous. Il a une énergie incroyable». Et Mario Frick sourit: «Et en plus il marque des buts!».

Dans le viseur de Murat Yakin?

Cela faisait longtemps que Nicky Beloko n'avait pas été aussi dominant. Blessé en fin de saison dernière, il a été moyen lors du premier match face à Servette, avant de s'asseoir sur le banc contre Grasshopper. Contre l'un de ses clubs formateurs, Sion, où il a débuté en Super League en 2017 à l'âge de 17 ans, il a véritablement lancé sa saison, se trouvant au bon endroit sur la remise de Pius Dorn à la 48e pour inscrire le 1-0.

En août de l'année dernière, voilà donc une année, Nicky Beloko se trouvait sur la liste de piquet de la Nati. Il n'a pas été convoqué, c'est vrai, mais il n'est pas loin de l'équipe. Avec des performances comme celle de ce samedi soir, Murat Yakin va être amené à réfléchir dans les prochaines semaines.

Un début de saison solide pour le FC Lucerne

Nicky Beloko attend l'appel. En janvier, il avait en effet déclaré à Blick avant la Coupe d'Afrique des Nations: «J'ai reçu une convocation pour le Cameroun. Mais je veux encore attendre de voir ce qui va se passer avec l'équipe nationale suisse A, car j'ai fait toute ma jeunesse ici».

Grâce à lui, Lucerne se retrouve maintenant avec quatre points après trois journées, un total dépassé seulement deux fois au cours des des dix dernières années. Nicky Beloko a mis le FC Lucerne sur les bons rails.

