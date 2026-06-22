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Avec son ami Zidane sur le banc?
Didier Tholot: «Entraîneur assistant de la France? Non»

Entraîneur du FC Sion, Didier Tholot est aussi un ami de Zinédine Zidane. Suffisant pour devenir l'assistant sur le banc de l'équipe de France au cas où la légende succède à Didier Deschamps?
Publié: il y a 19 minutes
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Didier Tholot nous a parlé de l'équipe de France.
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Blick

Ce dimanche, c'était rentrée des classes pour le FC Sion du côté de Crans-Montana. La presse était conviée et, durant de longues minutes, l'entraîneur Didier Tholot, le capitaine Ali Kabacalman et le directeur sportif Barthélémy Constantin ont parlé de la saison à venir. De la Coupe d'Europe, de l'objectif d'atteindre le podium en Super League et du mercato.

Après la conférence de presse, Blick a pu s'entretenir quelques minutes avec le technicien pour lui parler de tout autre chose (enfin, en restant dans le domaine du foot): la Coupe du monde et l'équipe de France.

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«Sincèrement, j'ai essayé de couper le plus possible pendant les vacances», explique-t-il, mais en bon patriote, il n'a pas raté le match de l'équipe de France face au Sénégal (victoire 3-1 des Bleus). «À l'image de la Suisse, il y a eu 45 minutes quelque peu délicates, analyse le coach du FC Sion. Mais les changements ont fait la différence et la qualité individuelle a été importante.»

Plutôt FC Sion que Coupe du monde

Didier Tholot est aussi rassuré que l'équipe de France a déjà trois points dans sa besace avant d'affronter l'Irak (lundi à 23h, heure suisse). «On a vu pas mal de surprises, avec des matches serrés, ajoute le technicien. Ça va être de plus en plus difficile et j'ai encore du mal à jauger certaines équipes.»

Après avoir déconnecté durant plusieurs semaines, Didier Tholot est désormais de retour aux affaires avec le FC Sion. Cela signifie-t-il qu'il va désormais un peu plus regarder les rencontres de cette Coupe du monde? «Je suis avant tout focus sur l'équipe, car on a du boulot, prévient le Français. Mais ça ne nous empêchera pas d'apprécier quelques matches.»

Attention à l'après-Deschamps

Si l'avenir de Didier Tholot se trouve du côté du Valais jusqu'en 2029, puisqu'il y a signé un nouveau contrat il y a quelques semaines, une question nous taraude. Son ami et. ancien coéquipier Zinédine Zidane étant fortement pressenti pour reprendre les rênes de la sélection française après la Coupe du monde, n'a-t-il pas tenté de gratter un poste d'assistant sur le banc des Bleus? Il rigole franchement: «Non, pas du tout. Je serais très content si c'est lui, parce que je l'apprécie vraiment. Il y aura une nouvelle dynamique, avec quelqu'un de très humain. Mais pour répondre à la question, non, je ne suis pas candidat (rires).»

Avant de se quitter, Didier Tholot prévient aussi: «Ça va être compliqué de passer après Didier (ndlr: Deschamps), parce qu'il a fait du très, très bon boulot. Il y a eu des critiques sur la manière de jouer, mais les résultats étaient là.» Que ce soit Zinédine Zidane ou un autre, le successeur est prévenu.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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