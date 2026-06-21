Le FC Sion vise le podium en championnat

Pour sa traditionnelle conférence de presse d’avant-saison, le FC Sion a affiché ses ambitions pour la saison à venir. Podium en Super League, phase de poules en Europe et, évidemment, ramener la Coupe de Suisse à la maison.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le FC Sion est ambitieux! Durant la conférence de presse qui ouvre la saison 2026/27, le club valaisan ne s'est pas caché au moment de présenter ses ambitions pour les mois à venir.

Dans le carnotzet d'un hôtel de Crans-Montana, le directeur sportif Barth Constantin a rappelé que, depuis son retour dans l'élite, le FC Sion ne fait que de croître. Maintien la première saison, quatrième et qualification pour l'Europe lors de la deuxième. La suite n'est finalement que logique. «On doit encore grandir et passer un palier, prévient le dirigeant. Ça signifie le top 3.» Le club sédunois vise donc le podium de Super League la saison prochaine, rien que ça.

Capitaine des Valaisans, Ali Kabacalman va également dans le sens de son directeur sportif. Cela n'ajoute-t-il pas trop de pression à lui et ses coéquipiers? «En tant que footballeur, tu en as tout le temps de toute façon, balaie-t-il. Sans objectif élevé, tu ne peux pas être ambitieux et tu te dois de l'être.»

«Le but est de rester calmes»

L'entraîneur Didier Tholot est aussi du même avis que les deux hommes. «On veut tenter de s'accrocher au podium mais il faut savoir qu'il y aura des bons et de mauvais moments, tempère-t-il. Le but est de rester calmes, de travailler dans la sérénité et d'amener du plaisir aux gens qui vont venir au stade.» Cela passera par du beau jeu à Tourbillon.

Parce que, même si le FC Sion a des ambitions, il ne faut pas prendre cela comme de l'arrogance. «On aborde tous cette saison avec de l'humilité, prévient Barth Constantin. On a fait un immense travail l'année dernière, à tous les niveaux, mais on n'est pas encore arrivés là où on doit être.»

L'Europe et la Coupe de Suisse

Au-delà de ce bel objectif en Super League, le FC Sion veut évidemment disputer la phase finale de la Conference League. «C'est bien d'être qualifié mais ça ne veut pas dire grand-chose, prévient Didier Tholot. Après, le tirage sera déterminant.»

Au premier tour, les Valaisans vont affronter les Albanais de l'AF Elbasani ou les Biélorusses du Bate Borisov. Ils connaîtront leur adversaire seulement une semaine avant l'affrontement. Un petit casse-tête organisationnel pour savoir si un voyage doit être organisé en Albanie ou en Azerbaïdjan, «mais sur le plan sportif, c'est mieux, parce qu'on pourra les observer», sourit l'entraîneur français.

Finalement et, comme c'est de coutume en Valais, la Coupe de Suisse doit forcément être un objectif du FC Sion cette saison. «Bien évidemment, elle nous fait envie, surtout qu'on a un goût amer depuis le mois de février (ndlr: élimination en quarts de finale face à GC), admet Barth Constantin. Chaque année, la Coupe est un objectif pour nous et c'est normal en Valais.» Sevré de titre depuis 2015, Sion veut rapidement dépoussiérer son armoire à trophée.