Le FC Sion prolonge l'un des piliers de sa défense

Le FC Sion a annoncé ce dimanche la prolongation de son défenseur Jan Kronig. Le Haut-Valaisan a été poussé par les ambitions du club de son canton pour continuer l'aventure.

Matthias Davet Journaliste Blick

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'ouverture de saison, à Crans-Montana, Barth Constantin a parlé de l'importance du mercato à venir pour son FC Sion, qui va jouer les qualifications de Conference League. «Le gros du recrutement, ce ne seront pas les arrivées mais les prolongations des joueurs courtisés», a détaillé le directeur sportif.

Trois quarts d'heure plus tard, il l'a prouvé par des faits. Jan Kronig a débarqué dans le carnotzet de l'hôtel où est installé le FC Sion et le dirigeant a annoncé la prolongation de son défenseur jusqu'en 2030. «C'est important de travailler dans cette continuité et de garder nos éléments forts, a ajouté Barth Constantin. Jan est l'ADN et l'héritage du FC Sion. C'est un Valaisan, qui sait à quel point on vit un moment important pour le club avec l'Europe et le nouveau stade à venir. Le but va être de ramener des trophées en Valais.»

«J'aime la vision»

C'est cette ambition du club sédunois qui a poussé Jan Kronig à prolonger l'aventure avec sa formation de cœur. «J'aime la vision sur les prochaines années et c'est une grande fierté d'être dans cette belle équipe et de représenter ce club», s'exclame le Haut-Valaisan.

Après de nombreuses discussions avec Barth et Christian Constantin, Jan Kronig admet avoir une belle confiance envers le club. «Je suis sûr que si on continue comme ça, on peut créer de belles choses et un jour, fêter des titres.»

Direction la Coupe d'Europe

En prolongeant avec le FC Sion, Jan Kronig a aussi envoyé un signal à ses coéquipiers. Oui, même les cadres veulent rester dans le Valais central. «Bien sûr que c'en est un, appuie l'arrière. J'ai 100% confiance en ce groupe et, avec un bon mercato et une équipe qui reste soudée, on peut faire peur à tout le monde.»

Avec son club, le Valaisan va aussi découvrir les joies de la Coupe d'Europe cet été. «C'est spécial et ça fait longtemps, avoue Jan Kronig. Tourbillon va être plein et on a travaillé toute la saison pour aller chercher cela.» Par contre, il va encore falloir passer quelques tours, pour ne pas vivre qu'un été, mais également un automne européen.