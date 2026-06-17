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«DD» balance Mbappé
«Kylian m'avait dit qu'il ne voulait pas marquer en amical»

Auteur d'un doublé record face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a longtemps peiné lors du premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Son sélectionneur a salué sa capacité unique à faire basculer un match.
Publié: 09:07 heures
Kylian Mbappé a inscrit un doublé face au Sénégal, devant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Photo: imago/Uwe Kraft
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Bastien FellerJournaliste Blick

«Mais il y en a encore qui vont le critiquer», lançait Didier Deschamps au sujet du record de buts en équipe de France désormais détenu par Kylian Mbappé. Face au Sénégal, lors du premier match des Bleus lors de cette Coupe du monde 2026, l'attaquant du Real Madrid s'est offert un doublé qui lui a permis de dépasser Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus.

Le sélectionneur tricolore, très heureux pour son numéro dix, s'en est ensuite allé à une petite confession. «Il m’avait dit qu’il préférait marquer en Coupe du monde plutôt qu’en amical, le rayonnement n'est pas le même. Il a une aura mondiale de par ce qu’il fait. C’est toujours un joueur très décisif», souligne l'ancien milieu de terrain, qui n'a pas manqué de faire une nouvelle fois l'éloge de son joueur. «Il est hors norme. Même s'il peut ne pas faire un grand match, il a la capacité, sur une action, de faire gagner un match.»

«Le doute n’entre pas dans son esprit»

Et c'est justement ce qui s'est passé ce mardi à New York face au Sénégal. Très loin de ses standards, notamment sur le plan technique, en première période, Kylian Mbappé a mis la France sur le chemin du succès (66e), avant de sécuriser les trois points pour son équipe (90e+6). «S’il rate ses premières occasions et qu’il marque à chaque fois deux buts, ça me va», coupait Didier Deschamps, après qu'il lui a été fait remarquer que les 45 premières minutes de son numéro dix n'avaient pas été bonnes.

«Ça peut lui arriver. Mais ce n’est pas un joueur qui doute. Le doute n’entre pas dans son esprit. Il a eu la réussite en deuxième mi-temps. En première, il a été un peu à l’image de l’équipe en général: approximatif, avec trop de déchets techniques», estime le sélectionneur tricolore, qui a défendu le positionnement du joueur du Real Madrid. «Je considère que la position axiale est la meilleure pour lui, même s’il a la liberté de bouger.»

Michael Olise, le grand homme du match

Quelques minutes plut tôt en zone mixte, William Saliba confait que la différence de visage des Bleus d'une mi-temps à l'autre avait été notamment provoqué par un «savon» passé leur sélectionneur. «Un savon? Je ne sais pas. Je dis les choses. On est capable de faire mieux que la première mi-temps. Je ne crie pas car je me suis assagi. Je dis les choses», a réagit Didier Deschamps, qui n'a pas manqué de souligner l'impact de Michael Olise. 

Le repositionnement dans l'axe du joueur du Bayern Munich, à la place d'un Ousmane Dembélé transparent, a été déterminant pour l'équipe de France. «Michael peut jouer entre les deux lignes, du milieu et de la défense. Sa capacité de passe a permis de trouver nos attaquants.»

Reste à savoir donc si le match face à l’Irak, prévu lundi à Philadelphie, sera abordé différemment ou non. En tout cas, le coach tricolore se laisse la possibilité de changer ses plans. Tant sur le choix des hommes que sur celui du système. «Aucun système n’est problématique quand on a le ballon. Après, il y a des équilibres à trouver. C’est peut-être anecdotique, mais le but, on ne doit pas le prendre. Je suis toujours dans la réflexion. Si je pense qu’il faut mettre un milieu de plus, je le ferai.» Réponse lundi, ou alors plus loin dans la compétition.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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