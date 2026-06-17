«Kylian m'avait dit qu'il ne voulait pas marquer en amical»

Auteur d'un doublé record face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a longtemps peiné lors du premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Son sélectionneur a salué sa capacité unique à faire basculer un match.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Mais il y en a encore qui vont le critiquer», lançait Didier Deschamps au sujet du record de buts en équipe de France désormais détenu par Kylian Mbappé. Face au Sénégal, lors du premier match des Bleus lors de cette Coupe du monde 2026, l'attaquant du Real Madrid s'est offert un doublé qui lui a permis de dépasser Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus.

Le sélectionneur tricolore, très heureux pour son numéro dix, s'en est ensuite allé à une petite confession. «Il m’avait dit qu’il préférait marquer en Coupe du monde plutôt qu’en amical, le rayonnement n'est pas le même. Il a une aura mondiale de par ce qu’il fait. C’est toujours un joueur très décisif», souligne l'ancien milieu de terrain, qui n'a pas manqué de faire une nouvelle fois l'éloge de son joueur. «Il est hors norme. Même s'il peut ne pas faire un grand match, il a la capacité, sur une action, de faire gagner un match.»

«Le doute n’entre pas dans son esprit»

Et c'est justement ce qui s'est passé ce mardi à New York face au Sénégal. Très loin de ses standards, notamment sur le plan technique, en première période, Kylian Mbappé a mis la France sur le chemin du succès (66e), avant de sécuriser les trois points pour son équipe (90e+6). «S’il rate ses premières occasions et qu’il marque à chaque fois deux buts, ça me va», coupait Didier Deschamps, après qu'il lui a été fait remarquer que les 45 premières minutes de son numéro dix n'avaient pas été bonnes.

«Ça peut lui arriver. Mais ce n’est pas un joueur qui doute. Le doute n’entre pas dans son esprit. Il a eu la réussite en deuxième mi-temps. En première, il a été un peu à l’image de l’équipe en général: approximatif, avec trop de déchets techniques», estime le sélectionneur tricolore, qui a défendu le positionnement du joueur du Real Madrid. «Je considère que la position axiale est la meilleure pour lui, même s’il a la liberté de bouger.»

Michael Olise, le grand homme du match

Quelques minutes plut tôt en zone mixte, William Saliba confait que la différence de visage des Bleus d'une mi-temps à l'autre avait été notamment provoqué par un «savon» passé leur sélectionneur. «Un savon? Je ne sais pas. Je dis les choses. On est capable de faire mieux que la première mi-temps. Je ne crie pas car je me suis assagi. Je dis les choses», a réagit Didier Deschamps, qui n'a pas manqué de souligner l'impact de Michael Olise.

Le repositionnement dans l'axe du joueur du Bayern Munich, à la place d'un Ousmane Dembélé transparent, a été déterminant pour l'équipe de France. «Michael peut jouer entre les deux lignes, du milieu et de la défense. Sa capacité de passe a permis de trouver nos attaquants.»

Reste à savoir donc si le match face à l’Irak, prévu lundi à Philadelphie, sera abordé différemment ou non. En tout cas, le coach tricolore se laisse la possibilité de changer ses plans. Tant sur le choix des hommes que sur celui du système. «Aucun système n’est problématique quand on a le ballon. Après, il y a des équilibres à trouver. C’est peut-être anecdotique, mais le but, on ne doit pas le prendre. Je suis toujours dans la réflexion. Si je pense qu’il faut mettre un milieu de plus, je le ferai.» Réponse lundi, ou alors plus loin dans la compétition.