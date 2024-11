Servette frustré: «Le résultat ne reflète pas la physionomie du match»

Les Servettiens repartent battus de Bâle ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Le résultat ne reflète pas la physionomie du match», regrette Théo Magnin après la défaite du Servette FC dimanche face au FC Bâle. Oui, Xherdan Shaqiri a fait un bon match, inscrivant au passage un triplé, mais les Grenat n'ont pas évolué un, voire deux crans au-dessous de leurs adversaires du jour comme pourrait le laisser penser le 3-1 final. La défaite ne s'est même dessinée qu'à l'approche du temps additionnel, à la suite d'erreurs individuelles. Et disons-le clairement, un match nul aurait été plus juste.

«Nous sommes frustrés, car nous avons fait une bonne performance. Nous méritions beaucoup plus», analyse le latéral gauche, lequel s'est fait l'auteur d'un très bon match au Parc Saint-Jacques. Très vite, la question de l'arbitrage vient sur le tapis. Une décision prise par Lionel Tschudi à la 39e, et qui a aidé à amener l'ouverture du score des Rhénans, est contestée par les Genevois.

Y avait-il bien faute de David Douline sur Xherdan Shaqiri? La décision fait grincer des dents côté grenat. «Je pense qu'il y a plutôt faute pour nous», répond l'international suisse M21. Son entraîneur, Thomas Häberli, va dans le même sens, non sans une touche de fatalisme dans son discours. «Il y a faute quand l'arbitre siffle. Mais en revoyant l'action, tout le monde voit que ce n'est pas la bonne décision qui a été prise.» A noter, point important, que la VAR ne pouvait pas intervenir sur cette séquence.

«Nous avons montré un bon visage»

Ce but de Xherdan Shaqiri, tombé un peu de nulle part, venait pénaliser un SFC qui réalisait une plutôt bonne première mi-temps. Il aura toutefois manqué aux Servettiens de la précision, notamment dans le dernier geste. Dereck Kutesa et Jérémy Guillemenot, tous deux très discrets à Bâle, se sont retrouvés en bonne position tôt dans la rencontre (8e et 21e). Dans d'autres cas, c'est la dernière passe, le brin de lucidité nécessaire, qui a pêché pour arriver au bout des actions lors de la dernière demi-heure.

Frustrant pour les Servettiens, ce d'autant plus que le FC Bâle n'a pas réalisé un tout grand match. L'équipe de Fabio Celestini a certes réussi à se montrer dangereuse sur quelques phases de transition et de coups de pied arrêtés, mais ce sont les Grenat qui ont développé les meilleures séquences collectives. Particulièrement sur l'égalisation signée Timothé Cognat. «Nous avons montré un bon Servette, un bon visage», ajoute encore le latéral genevois.

Quatre matches sans victoire

Avec deux points pris sur douze possibles, le SFC cale et ne semble pas savoir comment repartir. Et la venue dimanche prochain du FC Lugano, nouveau leader, au stade de Genève n'a pas forcément de quoi réjouir, malgré les deux cadres suspendus dans les rangs tessinois (Antonios Papadopoulos et Albian Hajdari). «Les performances sont là, mais il nous manque un peu de réussite. Ce petit truc en plus qui fait qu'on peut gagner le match», estime le Servettien. On peut également estimer que les Grenat, privés d'Alexis Antunes, de longue date, et d'Enzo Crivelli sur le plan offensif à Bâle, auront besoin d'un Dereck Kutesa bien mieux inspiré que lors de ses dernières sorties.

De son côté, s'il ne court maintenant plus beaucoup, Xherdan Shaqiri reste un joueur à part en Super League. Celui capable de donner une passe en profondeur dans le bon tempo, de voir un espace avant tout le monde, d'envoyer le ballon là où il le veut. «C'est un très grand joueur qui a une immense carrière. On sent que c'est un joueur d'expérience. C'était spécial de jouer contre lui», confie Théo Magnin, qui a vu XS23 être décalé dans son couloir lors de la dernière demi-heure.

«Ils méritent d'être premiers au classement», salue de son côté Thomas Häberli. Avec un maestro comme Shaqiri et un fond de jeu qui progresse, le FC Bâle s'impose comme un sérieux prétendant au titre. Servette, lui, devra vite retrouver le chemin de la victoire pour ne pas se laisser distancer dans le haut du classement.