Xherdan Shaqiri met ko Servette en fin de match

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Servette FC se rendait ce dimanche à Bâle avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, et c'est peut-être le plus important, le club grenat devait retrouver le chemin de la victoire après trois matches sans victoire (Lucerne 2-2, Lausanne 1-0, Zurich 1-1). Ensuite, les Genevois avaient à coeur de se racheter après leur lourd revers concédé à domicile face à ce même FC Bâle le 11 août (0-6). Ces deux resteront toutefois sans succès.

Les Genevois pourront avoir des regrets

Ce n'est toutefois pas faute d'avoir essayé. Loin de là. Ce sont même les Grenat qui auraient dû ouvrir le score, dès la 8e et au terme d'un beau mouvement Rouiller-Stevanovic-Tsunemoto-Stevanovic côté droit. Mais à la retombée du très bon centre du Bosnien, la tête de Dereck Kutesa, pourtant seul à huit mètres, a pratiquement atterri dans les bras de Marwin Hitz, lequel pouvait se montrer reconnaissant pour ce gros louper.

Ont suivis de nombreuses erreurs techniques côté genevois, sans que celles-ci coutent quoi que ce soit face à des Bâlois entrés timidement dans leur rencontre. Ce fut ensuite au tour de Jérémy Guillemenot, titularisé en raison de l'absence pour blessure d'Enzo Crivelli, de faire passer un frisson à la Muttenzerkurve placée devant lui. Mais encore une fois, la tentative de la tête grenat manquait de puissance, et surtout de précision.

Ouverture du score litigieuse

Puis, le FC Bâle a commencé à obtenir de plus en plus de coups de pied arrêtés, leur principale arme depuis l'arrivée de Xherdan Shaqiri. Mais aussi la hantise des Genevois, lesquels ont encaissé six de leurs 8 derniers buts sur ces situations. Et la première situation véritablement dangereuse des Rhénans est justement tombée sur corner. Mais Kevin Carlos voyait son essai être renvoyé sans trop de problème par Jérémy Frick (25e).

Vint ensuite le tournant de cette première mi-temps, lorsque Lionel Tschudi décidait d'accorder un coup franc au 18 mètres pour les Bâlois. Une offrande pour Shaqiri et son pied gauche, qui pouvait tranquillement convertir (40e). Un but qui doit beaucoup à l'erreur de l'arbitre, puisque c'est bien l'ex-international suisse qui semble faire faute sur David Douline et non l'inverse. Mais aussi au mur de paille grenat, lequel s'est fait transpercer par le tir qui s'est donc frayé un chemin entre Douline et Ondoua.

Cognat égalise de belle manière

Sans tout faire faux défensivement, loin de là, le Servette se retrouvait ainsi mené au moment de retrouver les vestiaires par un FCB loin d'être flamboyant. Mais au début de la seconde période, et comme sur l'action de la 8e, le Servette FC a montré qu'il est une formation qui sait combiner sur le plan offensif, forte de sa maintenant longue expérience commune.

Ainsi, sur le côté gauche, Théo Magnin et Cognat ont pu combiner, pour que le premier centre à Guillemenot, lequel a pu dévier subtilement en retrait pour le numéro huit qui a pu fusiller le but rhénan (55e). 1-1, Servette revenait de manière logique dans la partie. La chance semblait même avoir changé de camp, Bénie Traoré gâchant une action de rupture rondement menée qui lui avait permis de se retrouver seul face à Frick (59e).

Triplé de Shaqiri

Chaque équipe a ensuite alterné des phases de possession sans toutefois réussir à véritablement se montrer dangereuse pour son adversaire. A noter tout de même le magnifique arrêt de Frick devant Carlos, même si ce dernier se trouvait finalement en position de hors-jeu (75e). Ce fut ensuite au tour de Yoan Severin de sauver les siens dans sa surface de réparation que Shaqiri était sur le point de tenter sa chance (86e).

La pression augmentait et le deuxième but rhénan est finalement tombé des pieds de Xherdan Shaqiri sur penalty, accordé après intervention de la VAR suite à une faute grossière de Ondoua sur Léo Leroy, et plus précisément sur son rebond (91e). Frustrant pour Jérémy Frick qui avait au préalable repoussé l'essai du numéro 23. Celui-ci pouvait ensuite inscrire un triplé dans la foulée et plier l'affaire pour le FCB (93e).