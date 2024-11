Dépendant d'Ilyas Chouaref, Sion a montré ses limites à Lausanne

Sion s'est incliné samedi à Lausanne. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

«Si je veux changer un joueur, je dois changer de système», partageait Didier Tholot ce samedi après le revers subi face au Lausanne-Sport (1-0). Une phrase qui sonne comme une alerte et qui est à mettre en lien avec les présences sur le banc du FC Sion des jeunes Joseph Belmar (19 ans, 0 minute en Super League) et Maxime Dubosson (20 ans, 0 minute).

Le technicien français se retrouve soudainement en manque de solutions sur le banc, tant quantitativement que qualitativement parlant, contrairement à Ludovic Magnin qui a pu compter par exemple sur l'entrée décisive de Fabricio Oviedo malgré les suspensions de Kaly Sène et de Fousseni Diabaté (discipline interne). S'il espère encore revoir Anton Miranchuk et Noé Sow cette année, sans certitude, il est certain de ne retrouver Kevin Bua sur les terrains qu'en janvier. Quant à Nias Hefti, qui s'est «tordu le genou» à l'entraînement durant la semaine, une distension d'un ligament est évoqué. La durée d'absence du latéral reste encore incertaine.

«Ilyas Chouaref dépendant»

«Il faut le prendre en compte. Ce sont des joueurs importants qui vont nous manquer. Noé a fait un très bon match à Saint-Gall, Anton a sa qualité de passe, Nias restait sur un super match contre Lucerne... Ce sont les aléas de tous les entraîneurs et de toutes les équipes. A nous de faire ce qu'il faut. J'ai dit que j'avais un groupe et celui-ci doit être capable de gagner des matches et de prendre des points», assure l'ancien attaquant bordelais, qui confie ne pas être inquiété par la situation.

Reste que ce FC Sion en devient gentiment trop prévisible, notamment dans son animation. «Ilyas Chouaref dépendant» sur le plan offensif même, acquiesce le Français. «Mais il y a aussi pas mal de mouvements faits par Théo (Berdayes), Liam (Chipperfield), Baltazar. J'ai vu du mouvement en première mi-temps, de la profondeur, ... mais il faut que l'on soit plus justes», tente-t-il de positiver. Cependant, les deux premiers nommés n'ont une nouvelle fois pas apporté grand-chose balle aux pieds, retombant dans leurs travers après leur bon match face à Lucerne avant la pause internationale. De leur côté, Théo Bouchlarhem et Cristian Souza traversent également une période compliquée, alors que Dejan Djokic et Mouhcine Bouriga n'occupent que des rôles de joker depuis plusieurs semaines.

Sion ne sait toujours pas tuer les matches

Ce FC Sion a besoin d'espace pour que ces joueurs offensifs, le Franco-Marocain en tête, puissent utiliser pleinement leurs qualités. Chose qu'ils ont su faire en première mi-temps face aux Lausannois, pas lors du second acte. Il s'en est résulté une multitude de longs ballons joués sur Dejan Sorgic, lequel, avec son 1m77, n'a naturellement pas pu rivaliser avec Noë Dussenne (1m91) et Karim Sow (1m98).

La première mi-temps, «très bonne» selon le coach sédunois, reste donc d'autant plus frustrante pour les Valaisans. «C’est le foot. Quand tu ne mets pas tes occasions, tu laisses l’adversaire en vie. Si on marque, ce n’est plus le même match, ils auraient dû se découvrir. On leur permet de se ressaisir et de nous mettre la pression», regrettait encore Didier Tholot. Le déplacement à Winterthour (11e avec 12 points) dimanche prochain, face à une équipe plus habituée à laisser le ballon à son adversaire (44% de possession de moyenne), prend soudainement un tout autre visage. Ce d'autant plus que le FC Sion est à la peine en déplacement cette saison (4 points sur 21 possibles).