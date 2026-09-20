À Sion, même réduit à 10, le groupe gratte des points

Samedi, le FC Sion a décroché «un bon point» face à Zurich, après avoir été mené et réduit à 10. C’est là toute la force du groupe de Didier Tholot cette saison.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Pour vaincre le FC Sion, il pourrait vous falloir plus qu’une expulsion. Car même réduits à 10, les Valaisans ne lâchent rien. Mieux, ils décrochent des résultats. Après s'être imposés contre Thoune début septembre avec un joueur de moins, les hommes de Didier Tholot ont obtenu un match nul face à Zurich, samedi, après avoir été menés 0-1 et à un homme de moins dès la 27e. «C’est un bon point, vu le scénario du match. Tu es à 10 au bout de 27 minutes. C’est ton troisième match de la semaine. Et tu es mené au score, liste l’entraîneur sédunois. Et on arrive à revenir, à tenir.»

Didier Tholot se montre donc satisfait de ce match nul plein de rebondissements. «Dans le jeu, dans la volonté, dans l’état d’esprit, on peut féliciter les joueurs. Je n’ai pas senti l’équipe douter, on ne s’affole pas», continue-t-il, estimant qu’à 11 contre 11 Sion aurait remporté la partie.

Fodé Sylla encore expulsé

À Sion, c’est le groupe qui fait la force. Et les erreurs individuelles qui coûtent quelques points par-ci par-là. Contre le FCZ, c’est Balthazar Costa qui fait une faute dans sa surface, coûte un penalty et l’ouverture du score zurichoise dès la 4e. Et c’est Fodé Sylla, dont la semelle termine sa course sur le mollet d’un Zurichois, à la 27e, dans la surface adverse: carton rouge logique, excès d’engagement.

«Le penalty et l’exclusion se jouent à un dixième de seconde», tempère Didier Tholot, conscient de la réalité du terrain. Ses joueurs voulaient tirer dans le ballon, sont arrivés un brin trop tard et ont fini par heurter un adversaire. Tout de même, c’est déjà la deuxième expulsion pour Fodé Sylla, après ses deux cartons jaunes face à Thoune. «Autant sa première expulsion m’a gênée, – c’était un deuxième jaune évitable – autant celle-ci se joue à peu, c’est délicat, analyse le coach sédunois. Dans la vie, tu as des moments où ce n’est pas fait pour toi. En ce moment, ce n’est pas fait pour lui.»

Pour son capitaine Ali Kabacalman, là encore, rien ne sert de tomber sur Fodé Sylla, 20 ans. «C’est une faute inutile mais arrive. On en fait tous, j’en ai fait une mardi à GC. Les erreurs individuelles font partie du foot», explique le milieu de terrain, qui loue «l’état d’esprit très sain du vestiaire».

Le contenu prime

C’est là toute la force de l’équipe de Didier Tholot, capable de mobiliser son collectif pour aller chercher un résultat, même quand la partie est très mal embarquée. Une mentalité qui permet au FC Sion de se classer troisième, après une semaine à sept points qui porte son total à 19 unités en Super League.

«Il ne faut pas tout juger en termes de points. Ce qui est important, c’est le jeu que l’on propose. C’est ça qui est garant pour la suite», conclut Didier Tholot. Elle devrait bien se passer, si son équipe reste cohérente comme elle l’est depuis le début de la saison. Suite de réponse dans trois semaines, avec un derby du Rhône pour la reprise.