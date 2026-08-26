La Suisse déjà larguée au classement UEFA?

La Suisse a lourdement reculé dans la hiérarchie continentale ces dernières années. Désormais 16e, elle a perdu un ticket européen et voit la 15e place, indispensable pour retrouver cinq représentants en Coupe d’Europe, s’éloigner encore.

Florian Raz

La chute est brutale. En 2015, la Super League occupait encore la 11e place du classement UEFA. Elle comptait même un représentant en huitièmes de finale de la Champions LEague: le FC Bâle. À l’époque, la Suisse se battait pour obtenir une place directe en phase de groupes de la C1.

Dix ans plus tard, la situation a bien changé. Le championnat suisse n’est plus que 16e de la hiérarchie européenne. Elle a été dépassée par des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Norvège ou encore Chypre. La Russie, aujourd’hui suspendue en raison de la guerre en Ukraine, et l’Ukraine, dont les clubs ont perdu de leur poids sur la scène européenne, figuraient alors encore devant elle.

Viser la 15e place du classement UEFA

Conséquence: au lieu de cinq clubs engagés en Europe, la Suisse n’en compte plus que quatre. Et au lieu de deux représentants en qualifications pour la Champions League, elle n’en a plus qu’un seul. Même les plus optimistes ne rêvent plus vraiment d’une qualification directe pour la C1.

L’objectif est désormais clair: récupérer la 15e place, synonyme de cinq tickets européens pour le pays. Son deuxième représentant dispute les qualifications pour la C1, ce qui augmente ses chances de toujours être européen en automne.

Cette saison, le FC Thoune en est la preuve: pour se qualifier pour la Conference League, le club bernois n’a eu besoin d’éliminer qu’une équipe islandaise parmi ses trois adversaires en qualifications. Les clubs suisses ont donc tout intérêt à récupérer au plus vite cette 15e place. Le problème, c’est que la lutte semble déjà presque perdue cette saison, avant même d’avoir vraiment commencé.

La Suisse plonge

Le coefficient UEFA est calculé sur les résultats des cinq dernières années. Et durant cette période, les représentants suisses n’ont pas vraiment brillé. L’écart avec Chypre, actuellement 15e, est donc déjà si important qu’il paraît quasiment impossible à combler.

À première vue, 3,74 points de retard peuvent sembler peu. Mais dans le calcul UEFA, chaque point récolté est divisé par le nombre de clubs engagés au départ. Concrètement, les équipes suisses devraient désormais marquer 15 points de plus que les deux représentants chypriotes encore en lice. Une victoire rapporte deux points, un match nul un point.

La Suisse paie surtout les performances décevantes de ses deux locomotives, Bâle et YB. Ces cinq dernières années, le FC Bâle a chuté de la 29e à la 88e place du classement européen des clubs. Les Young Boys, eux, sont passés de la 46e à la 92e place. Après une saison catastrophique, aucun des deux clubs ne participe aux compétitions européennes cette saison. D’autres doivent donc prendre le relais. Et, pour une fois, tous les représentants suisses engagés en Europe semblent jouer le jeu à fond. Mais la marche semble haute.

Sion et Saint-Gall mal embarqués

Sion devra réaliser un miracle pour renverser l’Ajax. Thoune, lui, est assuré de disputer la Conference League. Lugano, vainqueur 2-1 à domicile contre le Maccabi Tel-Aviv au match aller, est bien parti. Saint-Gall peut aussi encore renverser la situation après sa défaite 1-0 à domicile contre le FC Nordsjaelland.

Voir trois clubs de Super League atteindre une phase de groupes serait crucial. Même si la course à la 15e place semble peut-être déjà compromise cette saison, chaque point compte. Les résultats de cet exercice resteront en effet dans le calcul du coefficient UEFA pendant quatre ans. De quoi offrir à la Suisse une nouvelle chance de combler son retard dès la saison prochaine.