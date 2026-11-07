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Le Valaisan monte en puissance
Vincent Sierro a inscrit son premier but avec Parme

Vincent Sierro a inscrit samedi son premier but sous le maillot de Parme, en Serie A. Mais le Valaisan, qui a transformé un penalty, n'a pas su éviter la défaite de son club contre Bologne (2-1).
Publié: il y a 4 minutes
Le Valaisan a réduit la marque sur penalty.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Réduit à dix dès la 9e minute, Parme a longtemps tenu bon, mais a fini par encaisser deux buts en deuxième période. Vincent Sierro (31 ans) a réduit la marque sur penalty à la 81e, son premier but depuis son arrivée en Emilie-Romagne début septembre.

Au classement du championnat italien, Parme, où évolue également le jeune latéral suisse Sascha Britschgi (entré en jeu à la pause samedi) pointe au 16e rang, avec un seul point d'avance sur le premier relégable, Monza.

Pas convoqué en équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2026, Vincent Sierro avait fait son retour en sélection lors de la trêve de septembre-octobre. Il n'a cependant pas été rappelé par Murat Yakin pour le prochain rassemblement qui débute lundi, au contraire de Sascha Britschgi.

Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lazio Rome
Lazio Rome
10
16
28
2
Inter Milan
Inter Milan
10
13
25
3
AS Rome
AS Rome
10
18
24
4
Côme 1907
Côme 1907
10
10
23
5
Milan AC
Milan AC
10
9
21
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
11
9
20
7
Juventus Turin
Juventus Turin
10
3
17
8
Bologne FC
Bologne FC
11
2
17
9
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
11
-5
16
10
SSC Naples
SSC Naples
10
4
14
11
Torino FC
Torino FC
11
-2
14
12
Genoa CFC
Genoa CFC
10
-4
13
13
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
10
-4
11
14
US Lecce
US Lecce
11
-10
10
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
10
-8
8
16
Parme Calcio
Parme Calcio
11
-8
8
17
Sassuolo
Sassuolo
10
-10
8
18
AC Monza
AC Monza
10
-7
7
19
Venezia
Venezia
11
-13
6
20
Udinese Calcio
Udinese Calcio
11
-13
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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