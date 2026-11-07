Vincent Sierro a inscrit son premier but avec Parme

Vincent Sierro a inscrit samedi son premier but sous le maillot de Parme, en Serie A. Mais le Valaisan, qui a transformé un penalty, n'a pas su éviter la défaite de son club contre Bologne (2-1).

ATS Agence télégraphique suisse

Réduit à dix dès la 9e minute, Parme a longtemps tenu bon, mais a fini par encaisser deux buts en deuxième période. Vincent Sierro (31 ans) a réduit la marque sur penalty à la 81e, son premier but depuis son arrivée en Emilie-Romagne début septembre.

Au classement du championnat italien, Parme, où évolue également le jeune latéral suisse Sascha Britschgi (entré en jeu à la pause samedi) pointe au 16e rang, avec un seul point d'avance sur le premier relégable, Monza.

Pas convoqué en équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2026, Vincent Sierro avait fait son retour en sélection lors de la trêve de septembre-octobre. Il n'a cependant pas été rappelé par Murat Yakin pour le prochain rassemblement qui débute lundi, au contraire de Sascha Britschgi.