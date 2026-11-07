Vincent Sierro a inscrit son premier but avec Parme

Réduit à dix dès la 9e minute, Parme a longtemps tenu bon, mais a fini par encaisser deux buts en deuxième période. Vincent Sierro (31 ans) a réduit la marque sur penalty à la 81e, son premier but depuis son arrivée en Emilie-Romagne début septembre.
Au classement du championnat italien, Parme, où évolue également le jeune latéral suisse Sascha Britschgi (entré en jeu à la pause samedi) pointe au 16e rang, avec un seul point d'avance sur le premier relégable, Monza.
Pas convoqué en équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2026, Vincent Sierro avait fait son retour en sélection lors de la trêve de septembre-octobre. Il n'a cependant pas été rappelé par Murat Yakin pour le prochain rassemblement qui débute lundi, au contraire de Sascha Britschgi.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lazio Rome
10
16
28
2
Inter Milan
10
13
25
3
AS Rome
10
18
24
4
Côme 1907
10
10
23
5
Milan AC
10
9
21
6
Frosinone Calcio
11
9
20
7
Juventus Turin
10
3
17
8
Bologne FC
11
2
17
9
Cagliari Calcio
11
-5
16
10
SSC Naples
10
4
14
11
Torino FC
11
-2
14
12
Genoa CFC
10
-4
13
13
Atalanta Bergame
10
-4
11
14
US Lecce
11
-10
10
15
ACF Fiorentina
10
-8
8
16
Parme Calcio
11
-8
8
17
Sassuolo
10
-10
8
18
AC Monza
10
-7
7
19
Venezia
11
-13
6
20
Udinese Calcio
11
-13
5