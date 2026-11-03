Vincent Sierro met Parme sur la voie du succès

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Le Valaisan de 31 ans a trouvé la tête de Giovanni Fabbian à la 41e, mettant les siens sur la voie d'un large succès 3-0 dans le nord de l'Italie. Il s'agit de son premier assist depuis son arrivée dans le Championnat d'Italie cet été. Ce deuxième succès de la saison permet à Parme de ne plus être en position de relégable après dix journées.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lazio Rome
10
16
28
2
Inter Milan
10
13
25
3
AS Rome
10
18
24
4
Côme 1907
10
10
23
5
Milan AC
10
9
21
6
Frosinone Calcio
10
10
20
7
Juventus Turin
10
3
17
8
SSC Naples
10
4
14
9
Bologne FC
10
1
14
10
Torino FC
10
-2
13
11
Genoa CFC
10
-4
13
12
Cagliari Calcio
10
-6
13
13
Atalanta Bergame
10
-4
11
14
US Lecce
10
-10
9
15
Parme Calcio
10
-7
8
16
ACF Fiorentina
10
-8
8
17
Sassuolo
10
-10
8
18
AC Monza
10
-7
7
19
Udinese Calcio
10
-12
5
20
Venezia
10
-14
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation