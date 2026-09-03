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Un joli défi pour le Valaisan
Vincent Sierro va s'engager en Serie A

Vincent Sierro est de retour en Europe! Le milieu de terrain valaisan s'apprête à s'engager avec Parme, club historique de Serie A. Libre de tout contrat, il va signer pour une année.
Publié: il y a 7 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
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Vincent Sierro est de retour en Europe.
Photo: TOTO MARTI
Blick.png
Blick Sport

Vincent Sierro s'apprête à retrouver le football européen! Le Valaisan de 30 ans a mis fin cet été à son aventure en Arabie saoudite, résiliant son contrat avec Al-Shabab. Au total, il aura passé une saison complète au Moyen-Orient, disputant 28 matches. Il va s'engager dans les prochaines heures, au plus tard vendredi, avec Parme, actuel 16e de Serie A après deux journées, avec un contrat d'une durée d'une année. Il se trouve déjà en Italie ce jeudi pour y régler les derniers détails.

Il voulait continuer sa carrière à haut niveau

Le milieu de terrain aux 15 sélections avec la Nati est donc de retour en Europe et va découvrir un cinquième championnat, après la Bundesliga (Freiburg), la Super League (Sion, Saint-Gall et YB), la Ligue 1 (Toulouse) et, donc, l'Arabie saoudite.

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Malgré des offres ou approches venues de France, d'Espagne et de Suisse (notamment du FC Bâle), Vincent Sierro a privilégié l'expérience italienne et est donc sur le point de s'engager en Serie A. Une bonne manière aussi pour lui de se rendre visible aux yeux de Murat Yakin en cas de bonnes performances dans l'un des meilleurs championnats d'Europe.

Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
AS Rome
2
8
6
2
Inter Milan
Inter Milan
2
4
6
3
Milan AC
Milan AC
2
3
6
4
Juventus Turin
Juventus Turin
2
3
6
5
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
2
6
6
Lazio Rome
Lazio Rome
2
2
6
7
Udinese Calcio
Udinese Calcio
2
1
4
8
Côme 1907
Côme 1907
2
1
4
9
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
2
2
3
10
SSC Naples
SSC Naples
2
1
3
11
Sassuolo
Sassuolo
2
0
3
12
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
2
0
3
13
US Lecce
US Lecce
2
-2
3
14
Torino FC
Torino FC
2
-2
0
15
Bologne FC
Bologne FC
2
-2
0
16
Genoa CFC
Genoa CFC
2
-3
0
16
Parme Calcio
Parme Calcio
2
-3
0
18
AC Monza
AC Monza
2
-4
0
19
Venezia
Venezia
2
-4
0
20
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
2
-7
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
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