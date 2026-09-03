Vincent Sierro est de retour en Europe! Le milieu de terrain valaisan s'apprête à s'engager avec Parme, club historique de Serie A. Libre de tout contrat, il va signer pour une année.

Blick Sport

Vincent Sierro s'apprête à retrouver le football européen! Le Valaisan de 30 ans a mis fin cet été à son aventure en Arabie saoudite, résiliant son contrat avec Al-Shabab. Au total, il aura passé une saison complète au Moyen-Orient, disputant 28 matches. Il va s'engager dans les prochaines heures, au plus tard vendredi, avec Parme, actuel 16e de Serie A après deux journées, avec un contrat d'une durée d'une année. Il se trouve déjà en Italie ce jeudi pour y régler les derniers détails.

Il voulait continuer sa carrière à haut niveau

Le milieu de terrain aux 15 sélections avec la Nati est donc de retour en Europe et va découvrir un cinquième championnat, après la Bundesliga (Freiburg), la Super League (Sion, Saint-Gall et YB), la Ligue 1 (Toulouse) et, donc, l'Arabie saoudite.

Malgré des offres ou approches venues de France, d'Espagne et de Suisse (notamment du FC Bâle), Vincent Sierro a privilégié l'expérience italienne et est donc sur le point de s'engager en Serie A. Une bonne manière aussi pour lui de se rendre visible aux yeux de Murat Yakin en cas de bonnes performances dans l'un des meilleurs championnats d'Europe.